logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs

El entrenador Ben Johnson inspira a los Bears tras vencer a los Packers en una remontada épica en los playoffs.

Por AP

Enero 12, 2026 06:57 p.m.
A
Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs

Los Bears de Chicago estaban celebrando ruidosamente en el vestuario después de una remontada tardía para eliminar a los Packers de Green Bay de los playoffs el sábado por la noche.

El entrenador en jefe Ben Johnson dejó claras sus emociones. Repetidamente gritó una grosería dirigida a los Packers para comenzar su charla motivacional posterior al juego.

Mientras los Bears se enfocan en un juego en casa contra Matthew Stafford y los Rams de Los Ángeles en la ronda divisional el domingo, los comentarios de Johnson sobre los Packers siguen recibiendo mucha atención. El lunes, no ofreció disculpas.

"Existe una rivalidad entre estos dos equipos, algo que reconozco plenamente y de la cual soy parte. Y, sí, simplemente, no me gusta ese equipo", admitió Johnson.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Chicago y Green Bay se han enfrentado más veces que cualquier otro par de franquicias de la NFL en una rivalidad que data de 1921.

Johnson la asumió desde el momento en que los Bears lo contrataron proveniente del staff de Detroit en enero del año pasado. Provocó al entrenador de Green Bay en su conferencia de prensa introductoria cuando dijo: "Me gustó vencer a Matt LaFleur dos veces al año".

Los Bears vencieron a los Packers dos veces este año, remontando para una victoria en la ronda de comodines 31-27 después de que los equipos dividieran dos juegos de temporada regular muy cerrados. Han ganado tres de los últimos cinco encuentros, contando la postemporada, después de ser dominados durante años por Green Bay.

Los dos entrenadores en jefe parecen tener una relación fría. Su apretón de manos posterior al juego el sábado se volvió viral, con LaFleur extendiendo su mano derecha y Johnson tocándola brevemente antes de salir corriendo.

"Esta es una rivalidad y, la ciudad de Chicago, Green Bay, necesita ser una rivalidad", dijo Johnson.

El safety de los Packers, Xavier McKinney, elogió a Johnson como un "gran entrenador" y lo llamó un "troll".

"Es un troll", dijo. "Así que está bien. Yo simplemente no soy un troll. Así que no sé, eso es solo él. Pero es un gran entrenador, sin embargo."

Lo que funciona

Finales fuertes. Los Bears lideraron la liga con 103 puntos en el último cuarto y tiempo extra desde la semana nueve hasta la 18 durante la temporada regular. Y fue más de lo mismo contra Green Bay.

Chicago superó a los Packers 25-6 en el cuarto período en camino a su séptima victoria por remontada. Todas han llegado después de ir perdiendo en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario.

Necesita ayuda

Los inicios lentos han sido un problema para los Bears esta temporada. Y por segunda semana consecutiva, lucharon por conseguir algo antes del tramo final.

Fueron blanqueados por Detroit durante tres cuartos en una derrota 19-16 para cerrar la temporada regular. Y el juego contra Green Bay siguió un patrón similar. Los Bears perdían 21-3 al medio tiempo y 21-6 al entrar al cuarto.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs
Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs

Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs

SLP

AP

El entrenador Ben Johnson inspira a los Bears tras vencer a los Packers en una remontada épica en los playoffs.

Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid
Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid

Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid

SLP

El Universal

Tras dirigir al Castilla, Álvaro Arbeloa asume el reto de liderar al primer equipo del Real Madrid en un momento crucial.

Jalen Coker y Bryce Young destacan en la temporada de los Panthers
Jalen Coker y Bryce Young destacan en la temporada de los Panthers

Jalen Coker y Bryce Young destacan en la temporada de los Panthers

SLP

AP

El coordinador defensivo Ejiro Evero seguirá liderando al equipo de los Panthers en la próxima temporada, a pesar de desafíos en defensa.

Sexta categoría vence a Crystal Palace en emocionante partido de la FA Cup
Sexta categoría vence a Crystal Palace en emocionante partido de la FA Cup

Sexta categoría vence a Crystal Palace en emocionante partido de la FA Cup

SLP

AP

La tercera ronda de la FA Cup sorprende con las eliminaciones de equipos de la Premier League como Manchester United, Tottenham y Everton.