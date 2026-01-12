Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs

Los Bears de Chicago estaban celebrando ruidosamente en el vestuario después de una remontada tardía para eliminar a los Packers de Green Bay de los playoffs el sábado por la noche.

El entrenador en jefe Ben Johnson dejó claras sus emociones. Repetidamente gritó una grosería dirigida a los Packers para comenzar su charla motivacional posterior al juego.

Mientras los Bears se enfocan en un juego en casa contra Matthew Stafford y los Rams de Los Ángeles en la ronda divisional el domingo, los comentarios de Johnson sobre los Packers siguen recibiendo mucha atención. El lunes, no ofreció disculpas.

"Existe una rivalidad entre estos dos equipos, algo que reconozco plenamente y de la cual soy parte. Y, sí, simplemente, no me gusta ese equipo", admitió Johnson.

Chicago y Green Bay se han enfrentado más veces que cualquier otro par de franquicias de la NFL en una rivalidad que data de 1921.

Johnson la asumió desde el momento en que los Bears lo contrataron proveniente del staff de Detroit en enero del año pasado. Provocó al entrenador de Green Bay en su conferencia de prensa introductoria cuando dijo: "Me gustó vencer a Matt LaFleur dos veces al año".

Los Bears vencieron a los Packers dos veces este año, remontando para una victoria en la ronda de comodines 31-27 después de que los equipos dividieran dos juegos de temporada regular muy cerrados. Han ganado tres de los últimos cinco encuentros, contando la postemporada, después de ser dominados durante años por Green Bay.

Los dos entrenadores en jefe parecen tener una relación fría. Su apretón de manos posterior al juego el sábado se volvió viral, con LaFleur extendiendo su mano derecha y Johnson tocándola brevemente antes de salir corriendo.

"Esta es una rivalidad y, la ciudad de Chicago, Green Bay, necesita ser una rivalidad", dijo Johnson.

El safety de los Packers, Xavier McKinney, elogió a Johnson como un "gran entrenador" y lo llamó un "troll".

"Es un troll", dijo. "Así que está bien. Yo simplemente no soy un troll. Así que no sé, eso es solo él. Pero es un gran entrenador, sin embargo."

Lo que funciona

Finales fuertes. Los Bears lideraron la liga con 103 puntos en el último cuarto y tiempo extra desde la semana nueve hasta la 18 durante la temporada regular. Y fue más de lo mismo contra Green Bay.

Chicago superó a los Packers 25-6 en el cuarto período en camino a su séptima victoria por remontada. Todas han llegado después de ir perdiendo en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario.

Necesita ayuda

Los inicios lentos han sido un problema para los Bears esta temporada. Y por segunda semana consecutiva, lucharon por conseguir algo antes del tramo final.

Fueron blanqueados por Detroit durante tres cuartos en una derrota 19-16 para cerrar la temporada regular. Y el juego contra Green Bay siguió un patrón similar. Los Bears perdían 21-3 al medio tiempo y 21-6 al entrar al cuarto.