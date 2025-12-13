logo pulso
Ben Sulayem, reelegido presidente de la FIA

Por AP

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Ben Sulayem, reelegido presidente de la FIA

PARÍS.- Mohammed Ben Sulayem fue reelegido el viernes sin oposición como presidente del ente rector de la Fórmula 1 tras una campaña ensombrecida por las acusaciones de sus rivales de que las reglas electorales los mantenían injustamente fuera de la boleta para poder participar.

El nuevo mandato de cuatro años de Ben Sulayem, aprobado en la asamblea general de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Taskent, Uzbekistán, continúa un período que ha incluido desacuerdos con los pilotos de la Fórmula Uno y una constante rotación de personal en el organismo.

"Gracias a todos nuestros miembros de la FIA por votar en números notables y depositar su confianza en mí una vez más. Hemos superado muchos obstáculos, pero hoy aquí, juntos, somos más fuertes que nunca", declaró el ex piloto de rally de los Emiratos Árabes Unidos en un comunicado.

La FIA afirmó que la presidencia de Ben Sulayem ha registrado unas finanzas más sólidas y "mayor transparencia, responsabilidad y estándares profesionales".

Cuatro candidatos se postularon al cargo, pero Ben Sulayem fue el único elegible para la votación del viernes. 

Otra candidata, la piloto suiza Laura Villars, ha iniciado procedimientos legales en Francia sobre las reglas electorales.

