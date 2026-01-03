logo pulso
Benjamín Mora dirigirá en China

Por El Universal

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Benjamín Mora dirigirá en China

México.- Este viernes se anunció que el técnico mexicano Benjamín Mora será el nuevo entrenador del Wuhan Three Towns de la Superliga de China.

Después de despedirse del Querétaro en noviembre tras no clasificar a la fase final del Clausura 2025, Mora tomó el reto de dirigir en un nuevo país. El propio Benjamín dio sus primeras palabras en su llegada 

a China.

"Agradecido con Wuhan Three Towns por la confianza y la oportunidad. Llego con respeto, compromiso, y ambición. Lo que hacemos ahora resuena en la eternidad", escribió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LA TRAYECTORIA DE BENJAMÍN MORA COMO ENTRENADOR

A sus 46 años, el entrenador mexicano tiene una carrera extensa con experiencia en distintos países y ligas.

Dio sus primeros pasos con el Tijuana y Atlético Chiapas en divisiones inferiores, antes de aterrizar en Malasia, donde entrenó al Johor Darul Takzim; allí ganó cuatro Ligas, cuatro Supercopas y una Copa. De esta forma, esta será su segunda experiencia en el futbol asiático.

Su regreso a México fue con el Atlas, antes de irse a Canadá con el York United y después volver a la Liga MX con los Gallos Blancos.

