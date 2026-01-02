Julián Araujo llega al Celtic a préstamo

Este viernes el futbolista mexicano Julián Araujo fue anunciado como nuevo jugador del Celtic, tras ser cedido por el Bournemouth de la Premier League hasta el final de la temporada.

Un día antes del derby contra Rangers, que podría ser el debut de Araujo, el Celtic anunció al mexicano en redes sociales.

"Estoy muy contento de unirme al Celtic. Este es un club de primer nivel y estoy deseando empezar a trabajar duro con mis compañeros para brindarles éxitos a nuestros aficionados. Sé lo que se exige en un club como Celtic, y estoy preparado para ello. Tengo muchas ganas de afrontar los retos que se presentan y quiero contribuir a que nuestros seguidores disfruten de buenos momentos y de un fútbol de calidad y ganador", declaró Araujo en su primera entrevista con el club.

Aunque el Bournemouth pagó casi 10 millones de dólares por él, Araujo no ha tenido mucha actividad en el último tiempo. No juega desde agosto del 2025 y su último recuerdo fue una expulsión por doble amarilla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rumbo a la Copa del Mundo 2026, el lateral tricolor busca oportunidades en uno de los clubes más grandes de Europa para sumar minutos y atraer la atención de Javier Aguirre.

Así ha sido la carrera de Julián Araujo

Julián ha jugado en Estados Unidos con el Galaxy de Los Ángeles; en España con Las Palmas, y en Inglaterra con el ya mencionado Bournemouth. Con la Selección Mexicana tiene 16 apariciones.