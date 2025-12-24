Benzema lleva al Al-Ittihad al triunfo

JEDDAH.- El gol de Karim Benzema en la segunda mitad fue suficiente para darle a Al-Ittihad una victoria de 1-0 sobre Nasaf Qarshi de Uzbekistán el martes, colocando a los campeones saudíes a las puertas de la ronda eliminatoria de la Liga de Campeones de Asia.

El delantero francés remató de volea desde cerca en el segundo palo después de 57 minutos, al recibir un centro del extremo portugués Roger Fernandes.

La victoria movió a Al-Ittihad al sexto lugar en el grupo occidental de 12 equipos. Con los ocho mejores del Este y del Oeste avanzando a la ronda de 16, una victoria contra el Al-Gharafa de Catar en el próximo partido aseguraría el avance para el bicampeón.

En otros lugares, Roberto Mancini entregó la primera victoria de Al-Sadd de manera dramática.

Perdiendo 2-1 ante Al-Ahli Dubai después de 90 minutos, el club catarí anotó tres goles en el tiempo de descuento para ganar 4-2, con el delantero español Rafa Mujica completando su triplete, y mantener vivas las escasas esperanzas de avanzar.