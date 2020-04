Berterame no descarta regresar

El elementos del Atlético de San Luis, Germán Berterame, habla desde su confinamiento en su hogar sobre diferentes temas, tanto deportivos como de la contingencia sanitaria que se está viviendo actualmente en el país.

Como se sabe el jugador argentino, llegó a al cuadro potosino proveniente del San Lorenzo de Almagro y que durante la época de Alfonso Sosa, tuvo una regular actuación, y estaba teniendo una buena campaña bajo el mando de Guillermo Vázquez, hasta que llegó el parón de actividades en todo el futbol mexicano.

Ante esta situación se le preguntó al pampero si extraña el futbol de su país y sus compañeros a lo que comentó "Sigo en contacto con algunos de mis ex compañeros de Argentina, aunque no muy seguido, pero si hablo con algunos de ellos, y si me gustaría regresar, yo creo que por el momento no, aunque no se descarta que pueda regresar a mi antiguo equipo, no tendría problemas por eso".

En cuanto a cómo se encuentra con la actual situación que se vive a nivel mundial, el delantero del Atlético de San Luis mencionó "En lo personal me siento bien, mi mujer en lo personal, también se siente bien, aunque a ella la debo de cuidar más, pero dentro de todo, la vamos llevando bien, a veces nos aburrimos por el encierro, pero bueno, tenemos que tomar las cosas en serio, ojalá y que esto pase rápido, para regresar a entrenar, y se reanude el campeonato".

Se le cuestionó sobre cómo recuperar la condición física y el ritmo luego de este parón de actividades a lo que el jugador originario de Villa María, Córdoba comentó "Como ya se sabe, tenemos video con el profesor, para mantenernos en forma con lo que tengamos acá en casa para entrenar y obviamente no sobrepasarse con la comida, cuidarse obviamente como profesional que uno, evitar sobre todo la comida, ya que eso nos puede llevar a una sobre carga de peso, en lo personal, ando bien, aunque a veces uno no se puede resistir a algunas cosas".

En cuanto a cómo ve el ánimo del resto de tus compañeros Germán Berterame señalo "Yo creo que dentro de lo que cabe están bien, por suerte, no les han detectado nada, lo bueno es que están con la familia, los que tienen hijos, están más seguido con ellos, y es que como se sabe, pasamos poco tiempo con ellos, por los entrenamientos, el colegio, y cosas así, y me alegra que estén con la familia y que la estén disfrutando".

Se le pidió enviará un mensaje a la afición y el elementos del San Luis comentó "Pues yo les daría el consejo que están dando los doctores, sobre todo de "Quédate en Casa", estar conscientes de que la situación se está agravando, y que solo salgan por algo urgente, que se cuiden mucho, y que salgan lo menos posible".

Finalmente sobre la iniciativa de la Liga de realizar estos juegos virtuales, el elemento de los colchoneros potosinos dijo "Esta muy interesante, sobre todo para que se entretengan un poco, para que no estén aburridos, que buenos que se va a llevar entre compañeros de los diferentes clubes, para retarse y divertirse un rato".