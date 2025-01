Beto Carrasquilla llega a los Pumas

CIUDAD DE MÉXICO.- El mercado de fichajes no termina en Pumas, este miércoles arribó Adalberto Carrasquilla, quien ya se encuentra listo para concretar su fichaje al futbol mexicano.

“Es una oportunidad de seguir creciendo. Estoy consciente de lo que es este club, quiero mostrarles que este es un paso importante para mí y mi carrera”, expresó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El mediocampista militaba en el Houston Dynamo de la MLS, los Felinos significarán su primera experiencia en la Liga MX, decisión que le generó críticas por lo que mandó un mensaje a sus detractores.

“(En Panamá) se imaginan otras cosas, no saben la realidad de lo que es el futbol, estoy contento y eso es lo más importante, hay que hacer las cosas bien para que así podamos estar convencidos de que no fue una mala opción como algunos lo mencionaron”, indicó el jugador. Incluso explicó que decidió aceptar la oferta de Pumas porque el club “mostró mucho interés”.

Para que Carrasquilla pueda firmar su contrato con los Auriazules primero cumplirá con la resonancia magnética y el jueves hará pruebas físicas, este último aspecto no le preocupa pese a no tener actividad desde noviembre.

“Todo diciembre me preparé bastante duro por mi propia cuenta, vengo con un nivel bajo de competencia, pero estoy seguro de que no estoy del todo mal, me he preparado muy bien porque tenía que llegar bien a Houston”, añadió el seleccionado nacional.