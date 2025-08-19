Blanquean Cerveceros a los Cachorros

CHICAGO.- Freddy Peralta permitió un hit en seis entradas para su 15ta victoria, líder en las Grandes Ligas, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron 7-0 a los Cachorros de Chicago el lunes.

Milwaukee ganó por 15ta vez en 16 juegos y amplió su ventaja en la División Central de la Liga Nacional a nueve sobre los rivales Cachorros. Los equipos estaban programados para jugar una doble cartelera dividida en el Wrigley Field, pero el segundo juego fue pospuesto debido a un pronóstico de mal tiempo. Se recuperará el martes por la tarde como el primer juego de una doble cartelera día-noche.

El lanzador estelar Peralta (15-5) ponchó a seis bateadores mientras Milwaukee mejoraba a un récord de 79-45, el mejor de las mayores. Los Cerveceros, que vieron su racha ganadora de 14 juegos, un récord de la franquicia, interrumpida por los Rojos el domingo, han ganado 23 de 28 juegos desde el receso.

Brice Turang y Caleb Durbin tuvieron cada uno dos hits, dos carreras impulsadas y un jonrón en solitario para liderar el camino. Abner Uribe, Jared Koenig y Grant Anderson de Milwaukee mantuvieron a Chicago con un solo hit combinado en las últimas tres entradas de relevo.

Los Cerveceros atacaron temprano al lanzador de los Cachorros, Cade Horton (7-4). Después del jonrón de Turang en la tercera, Horton permitió que tres de los siguientes cuatro bateadores llegaran a base y fue retirado del juego con una ampolla en el dedo medio derecho. Drew Pomeranz retiró al siguiente bateador para escapar de la entrada con un déficit de una carrera.

Chicago llamó a dos lanzadores el lunes, Luke Little y Gavin Hollowell. Un error de lanzamiento de Little en la sexta permitió que una carrera anotara. Hollowell cedió cuatro carreras limpias con cuatro bases por bolas y dos hits en el octavo.