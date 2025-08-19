Max Gutiérrez lidera el PlayOff

Con un cierre electrizante, el Súper Óvalo Potosino fue el escenario del arranque de la postemporada de NASCAR México Series, donde los aficionados disfrutaron de intensos duelos que modificaron por completo la clasificación del PlayOff rumbo al campeonato 2025.

El protagonista de la jornada fue Max Gutiérrez, piloto del auto #23 Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, quien a pesar de enfrentar un severo cuadro de intoxicación desde el sábado, se repuso con entrega y talento para conquistar un lugar en el podio.

El fin de semana inició cuesta arriba para el capitalino. El sábado apenas pudo cumplir con las primeras prácticas y el domingo tuvo que recibir hidratación intravenosa en servicios médicos, al borde de no poder participar. Sin embargo, decidió competir y su esfuerzo fue recompensado.

Ya en la carrera, Gutiérrez se mantuvo constante, cuidando el auto y resistiendo físicamente, hasta que un rearranque en los últimos giros lo colocó en zona de privilegio. Con garra, peleó rueda a rueda hasta asegurar el tercer lugar, resultado que lo catapultó al liderato de los PlayOff tras la confirmación oficial de NASCAR México.

La clasificación rumbo a Querétaro, próxima sede el 21 de septiembre y punto de corte de la postemporada, quedó de la siguiente manera: 1. Max Gutiérrez – 1050 puntos; 2. Julio Rejón – 1049 puntos; 3. Alex de Alba – 1046 puntos; 4. Abraham Calderón – 1044.5 puntos; 5. Eloy Sebastián – 1042 puntos; 6. Rubén Rovelo – 1038 puntos; 7. Germán Quiroga – 1035 puntos; 8. Enrique Baca – 1033 puntos; 9. Xavi Razo – 1028 puntos; 10. Rubén García Jr. – 1020 puntos.