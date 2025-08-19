logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece jovencita en accidente de motocicleta

Por Redacción

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Fallece jovencita en accidente de motocicleta

CIUDAD VALLES.- Un accidente de moto ocurrido la noche de este domingo en la colonia Solidaridad, cobró la vida de una joven de 19 años de edad.

La víctima fue identificada como Cinthia Yuridia Castillo Montero, vecina de la colonia La Pimienta, quien falleció de manera instantánea tras golpearse la cabeza durante la caída. Su acompañante y conductor de la unidad, Omar Martínez Labra, de 21 años, sufrió fractura de clavícula.

De acuerdo con las investigaciones, ambos circulaban a bordo de una motocicleta sobre la calle José Luis Ramiro Galero, en una pronunciada bajada.

Pero al llegar al cruce con la calle Acacias, el joven no logró detener la marcha y se fueron de frente, cayendo al arroyo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron al motociclista y confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales. Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acordonaron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Albañil robaba material en Villa Magna
Albañil robaba material en Villa Magna

Albañil robaba material en Villa Magna

SLP

Redacción

Detienen a individuos con arma y cartuchos
Detienen a individuos con arma y cartuchos

Detienen a individuos con arma y cartuchos

SLP

Redacción

Uno es de Nuevo León y tiene antecedentes penales por narcomenudeo

Aprehenden a sujeto por homicidio en Peñasco
Aprehenden a sujeto por homicidio en Peñasco

Aprehenden a sujeto por homicidio en Peñasco

SLP

Redacción

Incautan vehículos irregulares en la Fenapo
Incautan vehículos irregulares en la Fenapo

Incautan vehículos irregulares en la Fenapo

SLP

Redacción