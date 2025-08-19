Fallece jovencita en accidente de motocicleta

CIUDAD VALLES.- Un accidente de moto ocurrido la noche de este domingo en la colonia Solidaridad, cobró la vida de una joven de 19 años de edad.

La víctima fue identificada como Cinthia Yuridia Castillo Montero, vecina de la colonia La Pimienta, quien falleció de manera instantánea tras golpearse la cabeza durante la caída. Su acompañante y conductor de la unidad, Omar Martínez Labra, de 21 años, sufrió fractura de clavícula.

De acuerdo con las investigaciones, ambos circulaban a bordo de una motocicleta sobre la calle José Luis Ramiro Galero, en una pronunciada bajada.

Pero al llegar al cruce con la calle Acacias, el joven no logró detener la marcha y se fueron de frente, cayendo al arroyo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron al motociclista y confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales. Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acordonaron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo.