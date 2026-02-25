Blindan el amistoso México vs. Islandia

México.- La situación en México es preocupante. Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue abatido durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco y su captura desató una ola de violencia de golpeó diversos estados de la República Mexicana.

Entre ellos, Querétaro, donde este miércoles, la Selección Mexicana disputará su tercer partido del año frente a Islandia en el Estadio Corregidora.

El código rojo se levantó en la ciudad queretana, este 25 de febrero regresan las clases presenciales y el encuentro del Tricolor sigue en pie. Si bien, otras opciones se pusieron sobre la mesa, llevar a cabo el encuentro era la principal.

El boletaje está cerca de acabarse y el Gobierno de Querétaro ya trabaja en los protocolos y operativos para resguardar la seguridad de ambas selecciones. Antes y después del encuentro. Mismas estrategias que se han fortalecido luego de lo sucedido el pasado domingo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre las opciones estuvo cambiar el juego de sede, jugarlo a puerta cerrada o cancelarlo; sin embargo, ninguna tomó fuerza. Disputar el choque frente a Islandia en Querétaro fue la principal opción en la Federación Mexicana de Futbol.

Este miércoles, la Femexfut y la Secretaría de Seguridad del estado sostendrán una reunión para detallar lo que será el operativo del encuentro el miércoles a las 20:00 horas.

Como parte de los protocolos se ejecutarán seis anillos de seguridad que abarcarán elementos desde las casetas, colonias aledañas y el traslado de ambos equipos.