Blindan el amistoso México vs. Islandia
México.- La situación en México es preocupante. Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue abatido durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco y su captura desató una ola de violencia de golpeó diversos estados de la República Mexicana.
Entre ellos, Querétaro, donde este miércoles, la Selección Mexicana disputará su tercer partido del año frente a Islandia en el Estadio Corregidora.
El código rojo se levantó en la ciudad queretana, este 25 de febrero regresan las clases presenciales y el encuentro del Tricolor sigue en pie. Si bien, otras opciones se pusieron sobre la mesa, llevar a cabo el encuentro era la principal.
El boletaje está cerca de acabarse y el Gobierno de Querétaro ya trabaja en los protocolos y operativos para resguardar la seguridad de ambas selecciones. Antes y después del encuentro. Mismas estrategias que se han fortalecido luego de lo sucedido el pasado domingo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Entre las opciones estuvo cambiar el juego de sede, jugarlo a puerta cerrada o cancelarlo; sin embargo, ninguna tomó fuerza. Disputar el choque frente a Islandia en Querétaro fue la principal opción en la Federación Mexicana de Futbol.
Este miércoles, la Femexfut y la Secretaría de Seguridad del estado sostendrán una reunión para detallar lo que será el operativo del encuentro el miércoles a las 20:00 horas.
Como parte de los protocolos se ejecutarán seis anillos de seguridad que abarcarán elementos desde las casetas, colonias aledañas y el traslado de ambos equipos.
no te pierdas estas noticias
Atlético de Madrid avanza a octavos con triplete de Sorloth
AP
Diego Simeone destacó la importancia de avanzar y la determinación del equipo en el partido.
Atlético de Madrid y Newcastle también avanzan en Europa
AP
El equipo noruego sorprendió al vencer 2-1 en San Siro y lograr un global 5-2 ante el Inter.
Televisa anuncia a Miguel Herrera como nuevo comentarista deportivo
El Universal
Miguel Herrera se integra al panel de TUDN y Televisa para la cobertura del Mundial 2026.