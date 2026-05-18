"Bob" Espinosa conquista Puebla

El piloto potosino Roberto ´Bob´ Espinosa firmó un fin de semana perfecto al conquistar su primera victoria de la temporada 2026 dentro de la Trucks México Series, durante la cuarta fecha celebrada en el Autódromo Miguel E. Abed.

El integrante de Dynamic Motorsports dominó prácticamente toda la actividad del fin de semana, luego de liderar prácticas, quedarse con la pole position y finalmente adjudicarse el triunfo en una carrera disputada bajo altas temperaturas.

La competencia arrancó a las 11:30 horas con Espinosa al frente del pelotón junto a su compañero de equipo Sebastián Rodríguez, ambos controlando el ritmo en el circuito poblano de 2,590 metros.

Desde las primeras vueltas, Bob Espinosa logró construir ventaja sobre sus perseguidores; sin embargo, una parada obligatoria en pits le hizo perder momentáneamente el liderato frente a Arturo Vázquez, quien tomó la punta de la competencia.

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A pesar de ello, antes del Stage el piloto potosino consiguió recuperar el liderato y a partir de ese momento se mantuvo al frente hasta recibir la bandera a cuadros.

En la parte final de la carrera apareció una bandera amarilla que añadió dramatismo a la definición. Tras la rearrancada, Sebastián Rodríguez sufrió un contacto con Bob Espinosa, situación que le hizo perder posiciones y permitió el avance de Santiago Cruz, quien protagonizó una destacada remontada desde el fondo del pelotón hasta el podio.

El Top 5 de la competencia quedó conformado por Santiago Cruz en la segunda posición, Edwin Arenas en tercero, Carlos Novelo en cuarto y Jesús Ruíz en el quinto sitio.

Con este resultado, Trucks México Series cierra su cuarta fecha y ahora se prepara para su siguiente compromiso programado para los próximos 6 y 7 de junio en el Óvalo Aguascalientes México, donde continuará la intensa pelea rumbo al "Chase".