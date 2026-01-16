Bologna pone fin a su racha negativa
El Bologna puso fin a una miserable racha al remontar para imponerse 3-2 al Hellas Verona, amenazado por el descenso, en un partido lleno de goles espectaculares.
El Rosoblú no había ganado desde noviembre y tuvo un mal comienzo cuando regaló el balón en el área de penal del adversario. Antoine Bernède corrió casi de área a área antes de pasarle el balón a Gift Orban para que rematara a gol.
Riccardo Orsolini empató con un tiro curvado tras un inteligente tiro libre. Goles igualmente impresionantes de Jens Odgaard y del argentino Santiago Castro pusieron al Bologna 3-1 arriba al descanso.
El mediocampista del Bologna, Remo Marco Freuler, accidentalmente envió un centro a su propia red a los 71.
