Boletos duplicados y decepción en Taquería La Dua

Boletos duplicados y decepción en "Taquería La Dua"

Bolonia cae ante Cremonese con doblete de Jamie Vardy

Vardy destaca con dos goles en un partido lleno de emociones

Por AP

Diciembre 01, 2025 06:19 p.m.
A
Bolonia cae ante Cremonese con doblete de Jamie Vardy

BOLOGNA, Italia (AP) — La racha de 12 partidos invictos de Bolonia llegó a su final el lunes cuando cayó 3-1 en casa ante Cremonese, para el cual Jamie Vardy anotó su primer doblete en la Serie A.

El partido enfrentó a un equipo local invicto en 12 juegos contra un visitante que perdió sus últimos tres partidos de liga por un marcador combinado de 6-2.

Sin embargo, fue Cremonese quien golpeó primero después de media hora. Un pase preciso de Matteo Bianchetti dejó a Martín Payero frente al arco y su remate seguro no dio oportunidad al portero.

Cuatro minutos después, Jamie Vardy hizo el 2-0 con una copia al carbón del primer gol. Un pase de Federico Bonazzoli lo liberó de una defensa pesada y definió con calma desde casi exactamente la misma posición que Payero.

Riccardo Orsolini descontó desde el punto de penalti justo antes del descanso para Bolonia, pero Vardy, el fichaje de verano procedente del Leicester City, restauró la ventaja de dos goles de Cremonese cinco minutos después del inicio del segundo tiempo cuando se adelantó en el primer palo para empujar un centro tentador desde la derecha.

Fue una noche alentadora para Vardy, quien supuestamente fue víctima de un robo la semana pasada.

Los medios del Reino Unido informaron que ladrones entraron en su casa cerca del Lago de Garda y se llevaron objetos de valor por valor de 80,000 libras mientras él jugaba un partido de liga en Roma.

El resultado también fue un impulso para su club. Después de ganar sus dos primeros partidos de la campaña, Cremonese solo había ganado uno desde entonces. El resultado del lunes lo elevó dos lugares hasta el puesto 11.

Bolonia cayó al sexto lugar, detrás de Como por diferencia de goles.

Fue la primera vez que el equipo de Vincenzo Italiano permitió tres goles en un solo partido en toda la temporada.

