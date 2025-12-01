logo pulso
Boletos duplicados y decepción en Taquería La Dua

Boletos duplicados y decepción en "Taquería La Dua"

Mundo

Actor de "Harry Potter", la serie recibe carta de Daniel Radcliffe

En una entrevista con la BBC, Dominic McLaughlin habla sobre la carta que recibió de Daniel Radcliffe y su experiencia en la serie.

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 06:06 p.m.
A
Actor de Harry Potter, la serie recibe carta de Daniel Radcliffe

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Dominic McLaughlin, el joven actor que interpretará a Harry Potter en la próxima serie de HBO Max, respondió a la carta mandada por el también actor Daniel Radcliffe, quien interpretó al personaje hace más de 14 años.

El joven interprete de 11 años explicó en entrevista en el programa "Saturday Mash-Up! Live" de la BBC cómo reaccionó al recibir la carta de Daniel Radcliffe y dijo sentirse emocionado.

"Es una locura (...) Mi papá me dio una carta. La leí y al final decía: 'Dan R'. Me estaba volviendo loco, pero tenía que mantener la calma. Estaba en el tren", dijo McLaughlin al programa de la BBC.

Por otro lado, el actor de 11 años aclaró que el doblaje de la serie de "Harry Potter" de HBO Max "Va de maravilla" y señaló que tiene muy buenos amistades ahí. "Me he hecho muy buenos amigos con todos, es genial estar allí", declaró.

Confirman segunda temporada de "Harry Potter"

La primera temporada de "Harry Potter", protagonizada por Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) y Arabella Stanton (Hermione Granger), aún no cuenta con una fecha específica de estreno.

Sin embargo, pese a que la serie continúa en proceso de grabación, Warner Bros ya estaría pensando en la segunda parte de "Harry Potter". El director de contenido de HBO, Casey Bloys, reveló que los guiones de la segunda temporada ya están en desarrollo.

"El plan es seguir intentándolo. No sé si será como dejar de rodar la primera temporada el viernes y empezar la segunda el lunes. Habrá un descanso, pero haremos todo lo posible para que no haya un gran vacío", dijo en entrevista con el programa "Saturday Mash-Up! Live".

Actor de "Harry Potter", la serie recibe carta de Daniel Radcliffe

