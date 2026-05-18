Brenes se corona en el GP New York 2026

El ciclista costarricense Sebastián Brenes logró una destacada victoria internacional al imponerse en el Gran Premio New York 2026, otorgándole un importante triunfo al equipo Canel´s-Java dentro de una competencia de gran exigencia disputada en las principales avenidas de la ciudad de Nueva York.

Brenes firmó una actuación sobresaliente gracias a su inteligencia táctica, resistencia y capacidad de definición en los momentos decisivos, cualidades que terminaron marcando diferencia frente a un pelotón altamente competitivo.

Desde el inicio de la carrera, el representante de Canel´s-Java se mantuvo atento a los movimientos más importantes dentro del grupo puntero, administrando esfuerzos y colocándose estratégicamente entre los principales contendientes.

Conforme avanzó la competencia, Sebastián Brenes comenzó a ganar protagonismo al responder con autoridad a los ataques de sus rivales, manteniéndose firme en la disputa por la victoria.

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Fue en los kilómetros finales cuando el ciclista costarricense lanzó un ataque contundente que terminó siendo definitivo, logrando separarse del resto de competidores para cruzar la meta en solitario y levantar los brazos como vencedor del Gran Premio New York 2026.

Tras finalizar la prueba, Brenes destacó el trabajo colectivo realizado por la escuadra mexicana durante toda la competencia. "Es una victoria muy especial. El equipo trabajó perfectamente durante toda la carrera y este triunfo es resultado del esfuerzo de todos. Me siento orgulloso de representar estos colores y poder darle esta alegría a Canel´s-Java", expresó el pedalista.

El resultado representa un paso importante para el proyecto deportivo de Canel´s-Java dentro de la temporada 2026, reafirmando al equipo como uno de los conjuntos protagonistas del ciclismo continental.

Además, con este triunfo internacional, Sebastián Brenes continúa consolidándose como uno de los ciclistas latinoamericanos más destacados del momento, demostrando talento, ambición y regularidad en cada competencia.