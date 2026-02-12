Brian Rodríguez advierte a Chivas previo al Clásico Nacional
Brian Rodríguez asegura que América no será presa fácil para Chivas en el Clásico Nacional del sábado.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Luego de conseguir su pase a los Octavos de Final en laCopa de Campeones de la Concacaf, las Águilas del América
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
ya piensan en el primer Clásico del año.
Los de Coapa enfrentan este sábado (21:07) a las Chivas y el uruguayo Brian Rodríguez ya dejó el primer mensaje, previo al gran duelo frente al Rebaño, en el estadio Akron.
El Rayo fue cuestionado sobre el "encuentro bravo que se venía" en tres días y el habilidoso delantero respondió rápidamente "sí, para ellos", refiriendo que no serán una presa fácil para el cuadro del Guadalajara.
El momento de las Chivas es mejor. El cuadro tapatío llega invicto, con paso perfecto y son líderes del torneo Clausura 2026; sin embargo, esa situación no preocupa en el Nido.
"No ninguna (preocupación), creo que el Clásico es un partido aparte y creo que todo el mundo lo sabe. Nos plantaremos ahí en Guadalajara para dar lo mejor", lanzó Brian Rodríguez.
¿Qué opina de los abucheos?
Brian Rodríguez respaldó a Kevin Álvarez sobre los abucheos que recibió cuando salió de cambio, pero también entendió los que recibió todo el equipo al finalizar el empate sin goles contra el Olimpia, en el estadio Ciudad de los Deportes.
"Normal, normal (sobre abucheos), estoy en el América, el más grande de México y cada partido hay que ganarlo y si no se da, creo que la gente está en su derecho de hacerlo", concluyó el futbolista de las Águilas.
no te pierdas estas noticias
Brian Rodríguez advierte a Chivas previo al Clásico Nacional
SLP
El Universal
Brian Rodríguez asegura que América no será presa fácil para Chivas en el Clásico Nacional del sábado.
Mexicanas hacen historia en Milán-Cortina
SLP
El Universal
Sarah Schleper y Regina Martínez ya están en los registros de participaciones en Juegos Olímpicos de Invierno
Sarah Schleper hace historia para México en Milán-Cortina 2026
SLP
El Universal
A sus 46 años, la esquiadora firmó el mejor resultado femenil mexicano en esquí alpino