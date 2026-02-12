Brian Rodríguez advierte a Chivas previo al Clásico Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Luego de conseguir su pase a los Octavos de Final en la

de la Concacaf, las Águilas del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

ya piensan en el primer Clásico del año.Los de Coapa enfrentan este(21:07) a lasy el uruguayoya dejó el primer mensaje, previo al gran duelo frente al Rebaño, en el estadio Akron.El Rayo fue cuestionado sobre el "que se venía" en tres días y el habilidoso delantero respondió rápidamente "sí, para ellos", refiriendo que no serán una presa fácil para el cuadro del Guadalajara.El momento de lases mejor. El cuadro tapatío llega, con paso perfecto y son líderes del torneo Clausura 2026; sin embargo, esa situación no preocupa en el Nido."No ninguna (preocupación), creo que el Clásico es un partido aparte y creo que todo el mundo lo sabe. Nos plantaremos ahí en Guadalajara para", lanzó¿Qué opina de losrespaldó asobre losque recibió cuando salió de cambio, pero también entendió los que recibió todo el equipo al finalizar el empate sin goles contra el Olimpia, en el estadio Ciudad de los Deportes."Normal, normal (sobre), estoy en el, el más grande de México yhay que ganarlo y si no se da, creo que la gente está en su derecho de hacerlo", concluyó el futbolista de las Águilas.