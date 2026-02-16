Brignone gana eslalom gigante

CORTINA D´AMPEZZO.- Federi-ca Brignone estaba asimilando la magnitud de ganar su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno en casa cuando las dos medallistas de plata se acercaron a la estrella italiana en el área de llegada, se arrodillaron e hicieron una reverencia hacia ella.

Llámala la Reina de las Dolomitas.

Brignone, de 35 años, pasó casi tres meses sin poder caminar a inicios del año pasado. Ahora es doble campeona olímpica después de ganar el eslalom gigante el domingo, apenas 72 horas después de imponerse en el descenso, un título que sintió como algo sacado de una película de Hollywood.

Tomó ventaja de 0,34 segundos tras la primera ronda y luego realizando una limpia segunda pasada en condiciones magníficas en las montañas Dolomitas sobre Cortina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Terminó 0,62 segundos por delante de la campeona defensora Sara Hector y de Thea Louise Stjernesund, quienes compartieron la medalla de plata.

"Eso fue, como, el mejor espectáculo de esquí de eslalom gigante que hemos tenido en muchísimo tiempo", dijo la destacada esquiadora de Estados Unidos Mikaela Shiffrin, quien terminó en el 11mo puesto. "Y hacerlo, ya sabes, en los Juegos Olímpicos donde la gente de verdad tiene los ojos puestos en el deporte. Federica esquiaba increíble. Fue muy genial de ver".

Shiffrin quizá no lo disfrutó tanto.

La estadounidense no tuvo la velocidad de Brignone ni de varias de sus rivales en ninguna de las dos mangas y terminó a 0,92 segundos de la líder. Con esta prueba ya acumula ocho carreras olímpicas consecutivas sin ganar desde los Juegos de Invierno de 2018.

La redención para Shiffrin podría llegar el miércoles en su mejor prueba —el eslalom. Pero no se vio especialmente decepcionada tras perder el eslalom gigante e infló las mejillas y saludó con ambas manos a los aficionados en la tribuna después de su segunda manga.Para entonces, los locales estaban esperando que Brignone bajara para conquistar su segundo oro en cuatro días, y cumplió.

Brignone completó exitosamente su regreso a las competencias, después de que la campeona mundial en el eslalom gigante en febrero del año pasado se fracturó múltiples huesos en la pierna izquierda en marzo, lo que requirió cirugía, varios tornillos para la reparación y la dejó sin poder caminar hasta el verano .

Antes de estos Juegos en casa, Brignone tenía una plata y dos bronces en los Juegos Olímpicos. Ahora añadió dos oros.