Brilla Woodruff y Cerveceros vencen a Rojos de Cincinnati

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CINCINNATI.- Brandon Woodruff llevó un juego perfecto hasta la sexta entrada en su regreso, y el elevado de sacrificio de Joey Ortiz en la 10ma impulsó la carrera de la ventaja, mientras los Cerveceros de Milwaukee, líderes de su división, vencieron 2-1 a los Rojos de Cincinnati la noche del lunes.

En la 10ma, Garrett Mitchell recibió base por bolas y luego Sal Frelick tocó la bola para avanzar a Mitchell y al corredor designado Jake Bauers a posición de anotar. El elevado de sacrificio de Ortiz remolcó a Bauers con la primera carrera del juego, y Mitchell anotó con un lanzamiento descontrolado de Tony Santillan (1-4) para poner la pizarra 2-0.

Joel Kuhnel permitió una carrera en la 10ma con un rodado, pero consiguió su quinto salvamento. Trevor Megill (2-2) se apuntó la victoria por Milwaukee.

Woodruff, que hacía su primera apertura desde el 30 de abril, permitió un imparable, no otorgó bases por bolas y ponchó a 10. Retiró a los primeros 16 bateadores antes de que Tyler Stephenson conectara un sencillo con un out en la sexta.

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Los 10 ponches se quedaron a dos de su récord personal, que había logrado en tres ocasiones. Ponchó a 10 o más bateadores 21 veces en su carrera, la más reciente el 12 de julio de 2025, contra los Nacionales de Washington.

Woodruff estuvo en la lista de lesionados desde el 1 de mayo por inflamación en el hombro derecho, después de experimentar una caída repentina en su velocidad.

El abridor de Cincinnati, Brady Singer, y Woodruff permitieron un hit cada uno a lo largo de seis entradas, con un total combinado de 15 ponches.