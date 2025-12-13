Brillan potosinos en la World Cup

Con una actuación sobresaliente y llena de entrega, disciplina y orgullo por San Luis Potosí, un total de 21 seleccionados potosinos representaron a México en el Campeonato Mundial World Cup 2025 de Artes Marciales, organizado por OMAM México y celebrado del 5 al 7 de diciembre en Guadalupe, Monterrey, Nuevo León.

El equipo potosino brilló en el certamen internacional que reunió a más de 500 competidores de todo el país, así como delegaciones de Puerto Rico, Perú y Estados Unidos, logrando una destacada cosecha de 61 medallas, distribuidas en 21 medallas de oro, 20 de plata, 9 de bronce y 11 de participación, consolidándose como una de las delegaciones más exitosas de la competencia.

A continuación, se presentan los resultados por academia: Lykans San Luis con un total de 3 oros, 4 platas, 1 bronce, 3 participaciones. Lykans Santo Tomás con un total de 5 oros, 4 platas, 2 bronces, 2 participaciones. Lykans Tanquián consiguió un total de 8 oros, 1 plata, 3 bronces, 5 participaciones.

El equipo de Ryozampaku con un total de 4 oros, 9 platas, 3 bronces. Bai Hu Templo Marcial destacándose Leonardo Leija Ramos con oro en Full Contact, plata en Formas con armas y bronce en Forma tradicional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La delegación potosina cerró su participación como una de las más fuertes del World Cup 2025, demostrando avance técnico, trabajo en equipo y un nivel competitivo que posiciona a San Luis Potosí como referente nacional.