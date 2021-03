Busca Kirk inspirar a jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Kirk quiere ser una inspiración para los jóvenes peloteros que aspiran a jugar detrás del plato.

Catchers mexicanos en Grandes Ligas no son frecuentes, aunque, al consolidarse llegan a exitosas trayectorias, como el caso de Alex Treviño, Gerónimo Gil y Miguel Ojeda.

"Es algo muy especial para mí y ha sido muy exigente; me gusta ser uno de los pocos de mi posición nacidos en México y que han alcanzado llegar hasta acá, se siente muy bien", comentó el tijuanense, pelotero de los Blue Jays de Toronto.

"Me gustaría inspirar a todos los niños. Algunos ya me mandan mensajes, me piden autógrafos y fotografías. Es algo muy motivador y espero seguir para que vean que pueden jugar también", añadió el catcher, quien ya acumula cinco imparables, un vuelacercas y cuatro carreras impulsadas en 10 turnos al bat en este campamento de primavera.

Previo a su segunda temporada con Toronto, Kirk aspira a jugar entre 65 y 80 juegos, destacar y crecer en la MLB. Danny Jansen se perfila para ser el titular, pero no puede aparecer en los 162 compromisos del año.

"Esperaré la oportunidad, hacer lo mejor que pueda hacer, aunque todavía no se sabe bien cuál será mi rol; estoy aquí para pelear por este puesto. No hay nada decidido, sigo buscándolo", explicó.

El esfuerzo por ganarse su lugar ha sido máximo para el bajacaliforniano, quien ha bajado de peso para volverse más dinámico detrás del plato y al momento de impactar la pelota.

"Me siento muy bien y muy ágil".

Soy disciplinado en el beisbol, he trabajado bastante fuerte para estar aquí, con mucho sacrificio por parte de mi familia, lo que ha sido la clave para el éxito", subrayó el también admirador de Iker Franco y Yadier Molina, peloteros destacados en su posición.