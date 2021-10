Buscan aplazar el Mundial de Clubes

LONDRES.- La FIFA estudia aplazar el Mundial de Clubes para inicios del año próximo debido a problemas suscitados por la pandemia de coronavirus, indicaron fuentes próximas a la planificación.

Las restricciones impuestas por el COVID-19 obligaron a Japón a desistir ser la sede del torneo de siete equipos en diciembre y Sudáfrica retiró su postulación debido a la necesidad de vacunar contra el coronavirus a una mayor cantidad de su población.

La FIFA ahora explora realizar el evento en enero o febrero, dijeron las fuentes a The Associated Press, hablando bajo la condición de anonimato porque no están autorizadas a discutir negociaciones en curso.

Qatar es una posibilidad —como en febrero, cuando Bayern Munich ganó la edición aplazada de 2020 en Doha— para ayudar a poner en prueba las sedes de la Copa del Mundo que comienza en noviembre de 2022.

La FIFA de antemano tiene programada la Copa Árabe en diciembre en Qatar como parte de los preparativos del Mundial. El Mundial de Clubes podría atraer a aficionados de más países con la presencia del Chelsea, que obtuvo un boleto al conquistar la Liga de Campeones europea. El plan afectaría un fin de semana de Liga Premier para el club del oeste de Londres, como habría sido el caso si el torneo se hubiese realizado conforme a lo planeado, en diciembre.

Un Mundial de Clubes ampliado a 24 equipos debía debutar este año en China, pero se abandonó ese plan debido a que la pandemia obligó a reprogramar los partidos de las selecciones nacionales en junio y la FIFA no pudo recabar los fondos necesarios para el evento cuatrienal. Por lo que el formato de siete equipos se extendió por otro año, con los campeones de las seis copas continentales a los que se suma el campeón de la liga del país anfitrión.