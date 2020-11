Buscará Abarca podio en Monterrey

Todo está listo para que este domingo, el piloto Ricardo Abarca llegue a la "Sultana del Norte" de la mano del Sidral Aga Racing Team para enfrentarse a la quinta fecha de la Súper Copa, en la Copa Mercedes-Benz junto a su co-equipero Noel León.

Un nuevo comienzo llegó para Ricardo Abarca en el 2020 y su participación en la Copa Mercedes-Benz, junto a Noel León a bordo del #33 Skarch/ Necore/ Sidral Aga/ Red Cola del equipo Sidral Aga Racing Team, ha sido satisfactoria en las dos fechas en las que han tenido participación hasta el momento, incluso sumando su primera "Pole Position" en un hecho importante para el joven capitalino que ahora tendrá como objetivo enfrentarse al circuito neoleonés este fin de semana.

Esta es una temporada debut en la que Ricardo busca adaptarse a un nuevo auto y formato, el cual implica un cambio de piloto a la mitad de cada hit celebrado por fecha, además de ser uno de los vehículos de competencia más rápidos de nuestro país. Aunado a esto, es turno de visitar el norte del país, plaza que implica un gran desgaste en todos los sentidos debido al clima que suele imperar en el norte de la república, para lo cual se dice preparado.

"Han sido dos fechas en las que hemos logrado un gran avance en todos los sentidos. Me he sentido muy bien con Noel y el Sidral Aga, es una nueva experiencia que me tiene muy entusiasmado por el gran reto que implica" dijo.

"En esta ocasión toca una plaza complicada. Sabemos cómo exige la sultana del norte y para ello nos hemos preparado muy fuerte, queremos hacer bien las cosas, seguir aprendiendo, pero hacerlo con buenos resultados porque tenemos el auto para lograrlo", finalizó Abarca.