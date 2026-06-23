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Buscará Colombia asegurar boleto ante RD de Congo

Por AP

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Buscará Colombia asegurar boleto ante RD de Congo
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Sin margen para bajar la guardia, Colombia buscará dar un paso definitivo hacia la clasificación a los dieciseisavos de final de Copa del Mundo cuando el martes enfrente a la República Democrática del Congo.

      Los Cafeteros debutaron con una victoria 3-1 ante Uzbekistán y encadenar una segunda victoria permitirán a Luis Díaz, James Rodríguez y compañía respirar con tranquilidad de cara a la última fecha del Grupo K, un compromiso contra una Portugal que quedó convulsionada por su empate 1-1 contra Congo que abrió un debate sobre el nivel de su astro Cristiano Ronaldo.

      Si las sensaciones dejadas tras el estreno en el Estadio Azteca de la Ciudad de México fueron positivas, Colombia opta por la cautela.

      El sorpresivo empate de Congo frente a un apagado Portugal, fuerte candidato al título, confirmó el diagnóstico del cuerpo técnico colombiano de que el conjunto africano será un rival similar al que se enfrentó hace unos días, pero con una calidad técnica superior.

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      "Este no es cualquier equipo; ya compitió bien ante una selección poderosa como Portugal. Tienen herramientas muy potentes, pero también nosotros vamos a utilizar las nuestras", comentó Luis Amaranto Perea, auxiliar técnico del seleccionador Néstor Lorenzo.

      De ganar el partido que se disputará en Guadalajara, Colombia sellará su boleto a la próxima ronda del torneo. Quedaría a la espera de conocer si como primera o segunda de su grupo, dependiendo del resultado del Portugal-Uzbekistán y de la última jornada.

      Congo buscará sus primeros tres puntos y espera brindar una sorpresa más entre las múltiples ya vistas en lo que va del torneo.

      Los comandados por Sébastien Desabre sorprendieron en su debut por el orden y una incansable defensa capaz de neutralizar el profundo mediocampo portugués y frenar a Cristiano Ronaldo. El tanto anotado por Yoane Wissa, que igualó el marcador en el fin de la primera parte, se convirtió en el primero del país en un Mundial.

      Previa a la edición de 2026, la única aparición de Congo en un Mundial fue en Alemania 1974.

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