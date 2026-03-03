Buscará Cruz Azul, afianzarse como líder
CIUDAD DE MÉXICO.- Santos Laguna, el último lugar de la tabla general, tendrá una misión difícil en la jornada 9 del Clausura 2026 al recibir la visita del líder Cruz Azul.
El cuadro lagunero ha tenido un difícil y complicado torneo, en donde sólo ha cosechado dos puntos, producto de dos empates por seis derrotas, es el peor equipo de la Liga MX recibiendo 23 goles en contra por nueve a favor.
El técnico Roberto Tapia no ha podido encontrar la solución a tan grave problema, y por lo menos esta jornada podría estar cantada una derrota más, salvo una sorpresa que pueda darle a su afición.
En el encuentro ante los Gallos Blancos del Querétaro rescató un punto al estar dos veces abajo en el marcador, aunque el rival también es de los cuadros que tiene un mal torneo. De cualquier modo, un punto para Santos es oro molido, aunque no era el resultado esperado.
Sin embargo, en la próxima jornada tendrá un partido más que difícil al recibir a la Máquina del Cruz Azul, el líder que está que no cree en nadie.
La Máquina de Nicolás Larcamón está tomando un gran nivel, con equipo sólido en defensa y ataque y con refuerzos que se han adaptado rápidamente al sistema impuesto por el técnico celeste.
