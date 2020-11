Buscarán colchoneras terminar el torneo de la mejor manera

Para las jugadoras Paola Alemán y Estefanía Izaguirre del equipo Atlético de San Luis, estos dos últimos partidos son importantes para poder terminar de la mejor manera este Torneo Apertura Guardianes 2020 de la Liga MX femenil, luego de que no pudieron calificar a la liguilla por tercer torneo consecutivo.

PAOLA ALEMÁN

Para la jugadora del conjunto potosino fue triste el no poder calificar a la liguilla, sin embargo, señaló que todavía faltan dos compromisos que deben de enfrentar y que buscarán un buen resultado.

"El grupo está triste por no obtener la calificación, más sin embargo, estamos motivadas por obtener un buen resultados en los dos últimos partidos que tenemos en puerta, y es que debemos de sumar los seis puntos a nuestra cuenta, para terminar el campeonato de la mejor manera".

Sobre que le ha dejado este torneo, Paola Alemán señaló, "nos ha dejado mucho aprendizaje, yo creo que fue un torneo interesante, en el cual tuvimos la oportunidad de calificar, pero por diferentes razones finalmente no se pudo, por lo que ahora nos enfocaremos en el siguiente torneo y buscar esa ansiada calificación".

En cuanto a que le ha dejado trabajar bajo la dirección del profesor Rigoberto Esparza, la mediocampista del cuadro tunero comentó, "yo creo que con el profesor Rigo, es el mejor que hemos tenido tanto en forma personal como grupal, a mí en lo particular, se me dio más oportunidad de jugar y como grupo se vio más juego de conjunto, mejoró la técnica y la táctica, ya que nos dio un plus y nos hizo salirnos de nuestra zona de confort".

ESTEFANÍA IZAGUIRRE

Por su parte la delantera potosina, mencionó que fue muy grande el cambio con la llegada del profesor Rigoberto Esparza, se notó una renovación en sus estrategias, entrenamientos, es un excelente entrenador, el grupo en general ha tenido un gran avance, hay mejor juego de conjunto, más visión, y buscaran mejorar para el siguiente torneo.

Y agregó, "lo primero que debemos de hacer es seguir trabajando para salvar estos dos últimos compromisos que tenemos, ir con todo partido a partido para alcanzar sumar el mayor número de puntos en este cierre de campeonato".

"En este campeonato dejamos ir puntos, que lamentablemente eran de nosotros, aprendimos que no debemos de dejar ir nada y siempre pelear cada punto en todos los partidos, aprendimos de nuestros errores, y ahora no queda de otra que seguir trabajando y buscar mejorar en cada partido en el que tomen parte y para el siguiente campeonato buscar la liguilla".

En cuanto a la ausencia de aficionados en este torneo, la potosina mencionó, "la verdad es lamentablemente, la afición nos llena mucho, eso que nos estén apoyando, esperemos que pronto vuelva a la normalidad y podamos tener nuevamente contacto con nuestros aficionados".

Finalmente, sobre el duelo contra Necaxa, Estefanía Izaguirre mencionó, "sin duda que será un equipo complicado, es muy similar a nosotros, pero buscaremos obtener una victoria,

Es un equipo complicado, similar a nosotros, esperamos dar un buen resultado, en esta semana analizamos la forma en que les vamos a jugar aprovechando nuestras fortalezas y superando las debilidades de nuestras rivales por lo que esperemos obtener un triunfo este fin de semana".