Busquets desmiente su marcha del Barcelona y de la selección española

ZARAGOZA, España (EFE).- El internacional español Sergio Busquets desmintió que haya decidido marcharse del Barcelona a final de temporada y despedirse de la selección española tras el Mundial de Qatar, y se mostró molesto porque "han dado por oficial" lo que aseguró que son rumores de decisiones que aún no ha adoptado.



"No puedo decir nada porque no hay nada", aclaró. "Me ha parecido extraño todos los comentarios que ha habido de periodistas y medios que lo han dado por oficial. Es verdad que es mi última temporada por contrato pero no descarto nada, quiero ver cómo avanza la temporada en la selección y en mi club antes de decidir", explicó.

Busquets dejó claro que ni ha hablado aún con su club ni con la Federación sobre su futuro. "Todavía no ha habido nada, quiero disfrutar y luego viendo la situación, decidir", apuntó.

El centrocampista de 34 años mostró sorpresa por las noticias que apuntan que ha decidido marcharse a final de temporada al Inter de Miami junto al argentino Leo Messi y el uruguayo Luis Suárez, excompañeros en el Barcelona.

"Está claro que no tengo 20 años, pero al final a priori es el último año del contrato que hice, entiendo que haya rumores pero otra cosa es que son falsos y se hagan oficiales cosas que no son", lamentó.

Preguntado por uno de los jugadores que se perfilan como posible sustituto, Martín Zubimendi, reconoció Busquets que por estilo se puede adaptar, acostumbrado a las categorías inferiores de la selección.

"Zubimendi es un grandísimo jugador pero es de la Real Sociedad, no sé si el Barça está interesado. Son supuestos que no puedo entrar a valorar. El estilo del Barça y la seleccion es bastante parecido", sentenció.