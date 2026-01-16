C. Kershaw jugará el Clásico Mundial
CARY.- Clayton Kershaw aún no abandona el montículo.
El zurdo acordó el jueves unirse al equipo de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol de este año.
Kershaw, quien cumplirá 38 años dos días después del juego de campeonato del 17 de marzo, anunció en septiembre pasado que se retiraría al final de la temporada, su 18ª en una rutilante carrera con los Dodgers de Los Ángeles. Conquistó su tercer título de la Serie Mundial y terminó con un récord de 223-96, una efectividad de 2.53 y 3.052 ponches.
El tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional quería lanzar para los estadounidenses en el torneo de 2023, pero se lo impidieron debido a problemas de seguro en un momento en que tenía un contrato de un año por 20 millones de dólares con los Dodgers.
También el jueves, Alex Bregman, el nuevo tercera base de los Cachorros de Chicago, anunció su incorporación al equipo de Estados Unidos.
Kershaw se une a un cuerpo de lanzadores de Estados Unidos que incluye a los derechos David Bednar, Clay Holmes, Griffin Jax, Nolan McLean, Mason Miller, Joe Ryan, Paul Skenes y Logan Webb, junto con los zurdos Tarik Skubal y Gave Speier.
