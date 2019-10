"Cada quién ve por sus intereses"

"Si un rival está parado y no opone resistencia, creó que lo más honesto sería no ir a ofender", así se expresó Francisco "Kikin" Fonseca, al ser entrevistado ayer al terminó de la ceremonia de inauguración del IV Encuentro Deportivo y Cultural del Sector Salud, que tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Politécnica.

Y es que, al ahora comentarista de televisión, se le cuestionó sobre la actitud tomada por los jugadores de ambos equipos en el partido entre Tiburones Rojos del Veracruz y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tuvo lugar el pasado viernes en el puerto.

"Yo pensé que iba a parar todo el gremio del futbol, pero lamentablemente nos falta seguir luchando por estar unidos, para que no haya injusticias con los jugadores, pero bueno falta mucho trabajo de unión", comentó Kikin.

Y agregó "Si un rival está parado y no opone resistencia, creo que lo más honesto sería no ir a ofender, y esperar, allá ellos lo decidieron a mí no me pareció una situación honesta por parte de Tigres, una situación leal, porque, aunque se dice que se pusieron de acuerdo, pero si tu vez que tus rivales no se mueven, que no ponen resistencia, no vayas y los ofendas, es cuestión de ética profesional, se me hizo muy extraño".

Con relación a la actuación de la Asociación del Jugador, Francisco Fonseca mencionó "Yo desde que jugaba, me acuerdo que ponerse de acuerdo con varios compañeros, es muy difícil, cada uno ve por sus intereses, parece que no le importa lo demás, y ya lo vimos ayer, se sigue batallando en esto, yo creo que se tienen mucho miedo ante represalias, ni modo, así estamos en el futbol mexicano, y de la Federación pues todo es lo mismo, ellos tienen su responsabilidad, los dueños de los clubes, directivos y el jugador también, si no está unido, y de repente en un club se le debe el sueldo a jugadores, y nadie dice nada, y cuando quieren hacer unos alguna manifestación, no todos jalan parejo, ya lo vimos ayer, entonces, es triste y lamentable, yo me acuerdo desde que jugaba, lo intente muchas veces, sin encontrar respuesta".

Cambiando un poco de tema, se le pregunto, sobre como jugar un clásico, ahora que este domingo (hoy) se jugará el del Centro del país, entre Atlético de San Luis y Querétaro a lo que "Kikin" mencionó "El Atlético de San Luis yo creo que llegó a la Primera División para quedarse, con buenas bases económicas, un equipo serio, con una gran afición, en un gran estado, un estadio muy bonito, que sigue mejorándose, por lo que veo, San Luis se quedará en la Primera División si las cosas siguen igual por mucho tiempo, y en estos partidos, en donde tienes cerca a tu rival, siempre le dan un saborcito especial, porque la porra muy fácil se puede trasladar, se ponen sabrosos y hay que ver, Querétaro está pasando por un buen momento, y vamos a ver si San Luis, hace valer su condición de local".

Se le cuestionó sobre el cambio del técnico en el cuadro tunero a lo que dijo "Es muy respetable, porque uno no está en el día a día, en el interior de los clubes, Sosa no llevaba mal paso, pero ellos son los que saben y toman decisiones por algo, viene Matosas, un técnico que ya ganó, es bicampeón en México, ojalá y le va bien para beneficio del equipo".