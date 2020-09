Cae ADSL femenil por goleada ante Tigres

El Atlético de San Luis sumó su tercera derrota al hilo, al perder ayer ante el equipo de los Tigres de la UANL, con marcador de 4 goles a 1, en duelo celebrado en el marco de la sexta jornada del Torneo Apertura Guardianes 2020 de la Liga MX femenil.

Con este resultado, las colchoneras potosinas siguen bajando posiciones en la clasificación general y ahora se ubican en el lugar once de la tabla con tan sólo 6 unidades, mientras que el equipo de Tigres llega a 16 puntos, se mantiene invicto y colocado en el tercer lugar de la tabla.

El Atlético de San Luis todavía no se acomodaba en el terreno de juego, cuando recibió su primera anotación del partido, al minuto 5 de tiempo corrido, en un llamado "gol de vestidor", gracias a un buen remate de la jugadora Katty Martínez dentro del área de las potosina, que se vieron superadas por la ofensiva de los Tigres para poner los cartones 0-1.

La segunda anotación no tarda en llegar, cuando en el minuto 15 de tiempo corrido, en un tanto conseguido por Belén Cruz, cuando en una serie de rechaces de la defensa potosina el balón llega a los linderos del área y de volea, Belén de Jesús Cruz toma el esférico y dispara para anotar un excelente gol y aumentar la ventaja de las felinas por 0-2.

A partir de ahí, el dominio de los Tigres fue completo, no dejaba hacer nada al cuadro potosino y mientras estuvo creando algunas opciones de gol, pero sus elementos no pudieron concretar las oportunidades creadas, hasta que llegó el minuto 35 del primer tiempo, en donde nuevamente la defensa del Atlético de San Luis no acierta a realizar un buen despeje del balón, y cuando el esférico cae al suelo, la jugadora tunera Aylin Hernández, despeja pero el balón se lo estrella en las piernas a Sandra Stephany Mayor y el esférico se mete a la portería de Heidi González, para el tercer tanto de las universitarias y con un adverso 0-3, las potosinas y felinas se fueron al descanso.

Tigres inició el segundo tiempo en busca de incrementar la ventaja y esto lo logró en el minuto 57, cuando en un preciso centro, la jugadora Sandra Stephany Mayor de cabeza remata el esférico para ponerlo lejos del alcance de la portera Heidi González y así aumentar la ventaja 0-4; Atlético de San Luis no deja de luchar y en el minuto 70 acorta distancia, cuando Estefanía Izaguirre le roba el esférico a la portera felina Vania Asenet Villalobos y anotar el 1-4, el marcador ya no se movió y Atlético de San Luis suma su tercera derrota en forma consecutiva.