Caen cinco integrantes de Los Chapitos en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- El

reportó que fueron

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cinco integrantes de "", facción del Cártel de Sinaloa, resultado de trabajos de inteligencia y de un despliegue operativo aéreo y terrestre en la entidad.Vía, el grupo estratégico informó que se aseguraron, cargadores, cartuchos,y un vehículo.En este operativo participaron elementos de la(Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la(FGR) y la(GN).