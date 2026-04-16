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Caen cinco integrantes de Los Chapitos en Sinaloa

La acción en Sinaloa resultó en la incautación de armas y chalecos balísticos tras la detención de cinco sujetos.

Por El Universal

Abril 16, 2026 04:55 p.m.
A
Caen cinco integrantes de Los Chapitos en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- El

Gabinete de Seguridad
reportó que fueron detenidos en Sinaloa

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cinco integrantes de "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa, resultado de trabajos de inteligencia y de un despliegue operativo aéreo y terrestre en la entidad.
Vía redes sociales, el grupo estratégico informó que se aseguraron ocho armas de fuego, cargadores, cartuchos, chalecos balísticos y un vehículo.
En este operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

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