Mazatlán se despide de la Liga MX con boletos a 5 pesos

Mazatlán se prepara para su despedida de la Primera División del futbol mexicano y en la jornada 15, su penúltimo partido, reciben en el estadio El Encanto a los Gallos Blancos del Querétaro a las 19:00 horas el sábado 17 de abril. Los boletos costarán $5 pesos en cualquier zona del estadio.

Ambas escuadras llegan con la urgencia de puntos. Mazatlán buscará cerrar con dignidad su etapa en la Liga MX; Querétaro pelea por unidades importantes para avanzar posiciones en la General y colarse a la Liguilla.

Los queretanos vienen de ganarle a los Rayos del Necaxa (3-1) por lo que se colocan en el lugar 15, mientras los cañoneros están en el penúltimo lugar con 11 puntos y sin posibilidades de Liguilla.

Sergio Bueno no estará en el banquillo mazatleco tras su expulsión ante los Pumas de la UNAM por reclamos constantes hacia el Cuerpo Arbitral. Volverá al área técnica para la Jornada 16 en el último partido del Mazatlán ante su público.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe señalar que en el 2025, durante el torneo Apertura, los Gallos Blancos se impusieron a los sinaloenses con un marcador de 1-0 en el Estadio Corregidora.

El partido se podrá ver por TV Azteca y Fox One.

El dato

Mazatlán se fundó en el 2020, derivado de la desaparición de Monarcas Morelia. Ahora, los Cañoneros se despiden de la Liga MX y se convertirán en el Atlante el próximo torneo, por lo que los Potros de Hierro vuelven a la Liga MX después de más de 10 años en segunda división. Emilio Escalante, dueño del Atlante, adquirió la franquicia de Mazatlán y se mudará a la Ciudad de México para jugar en el Estadio Banorte.

El cambio se hará en cuanto el Mazatlán FC quede eliminado del Clausura 2026.