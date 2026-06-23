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Campeonato de Pista y Campo, todo un éxito

Marcó el cierre de la exitosa temporada de la Asociación de Atletismo

Por Romario Ventura

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Campeonato de Pista y Campo, todo un éxito
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      Con una destacada participación de atletas provenientes de las cuatro regiones del estado, se llevó a cabo el VI Campeonato de Pista y Campo "Juntos por el Atletismo de San Luis Potosí", evento que marcó el cierre de la exitosa temporada 2025-2026 de la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí.

      El campeonato reunió a un importante número de competidores que representaron a sus respectivos clubes en las diferentes pruebas de pista y campo, ofreciendo una jornada de gran nivel competitivo en un escenario que, sumado a las favorables condiciones climáticas, permitió el desarrollo de una exitosa competencia.

      Uno de los aspectos más destacados fue la presencia de atletas procedentes de las regiones Huasteca, Media, Altiplano y Centro, quienes dieron muestra del crecimiento que ha tenido el atletismo potosino en todo el estado.

      Además, el evento contó con la participación de medallistas que recientemente representaron a San Luis Potosí en competencias nacionales como los Juegos Escolares, los Nacionales de Educación Media Superior y la Olimpiada Nacional, fortaleciendo el nivel deportivo del certamen.

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      La competencia también tuvo como invitada especial a Claudia Alvarado, actual campeona nacional de primera fuerza en la prueba de los 400 metros planos, cuya presencia dio un realce especial al campeonato y sirvió de inspiración para las nuevas generaciones de atletas.

      Al término del evento, la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí agradeció la participación de los deportistas, entrenadores, clubes y familias que hicieron posible el éxito del campeonato, al tiempo que reiteró su compromiso de continuar impulsando el desarrollo del atletismo en la entidad mediante la organización de competencias y actividades que fortalezcan el talento local.

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