"Canelo" quiere la revancha con Crawford

El entrenador Eddy Reynoso ha anunciado una importante modificación en el calendario de Saúl ´Canelo´ Álvarez para 2026: el campeón no participará en la tradicional función de mayo. Esta decisión estratégica busca dar prioridad a la recuperación física del boxeador y planificar su regreso a la actividad competitiva, la cual está programada para el mes de septiembre.

La ausencia de Canelo en mayo es notable, siendo la primera vez que ocurre desde el año 2015. La medida es resultado directo del proceso de rehabilitación tras la operación de codo izquierdo a la que fue sometido. No obstante, Reynoso aseguró que el boxeador ya ha comenzado a reincorporarse de forma gradual a los entrenamientos físicos, demostrando que se mantiene activo a pesar de no estar en el cuadrilátero.

El gran objetivo deportivo que persigue el equipo de Canelo es lograr la revancha contra Terence Crawford. De acuerdo con Reynoso, esta pelea es el mayor interés del propio campeón, ya que busca "sacarse la espinita" de su enfrentamiento anterior. Actualmente, las negociaciones están en curso para definir si el evento de septiembre podrá concretar este esperado enfrentamiento.

Mientras el regreso al ring se define, Canelo no está inactivo. El campeón se encuentra atendiendo compromisos comerciales en Estados Unidos, enfocados en la promoción de sus diversas marcas. Reynoso subrayó que, a pesar de estas actividades fuera del deporte, el enfoque del campeón se mantiene firme en su retorno al boxeo una vez que su recuperación y planificación hayan concluido.

De forma paralela a la gestión de la carrera de Canelo, Eddy Reynoso sigue enfocado en el desarrollo de otros prospectos dentro del Canelo Team, con el boxeador Marco Verde como principal ejemplo. El plan con Verde incluye aumentar progresivamente la dificultad de sus combates, con el objetivo de cerrar el año con peleas pactadas a seis rounds y avanzar a enfrentamientos de mayor duración para 2026.