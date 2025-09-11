"Canelo" y Crawford se enfrentan en última conferencia prensa
El mundo del entretenimiento se une al boxeo en la conferencia prensa de Canelo vs Crawford.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La tensa calma que envuelve la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford se verá reflejada este jueves cuando protagonicen la última conferencia de prensa previo al combate.
Con el T-Mobile Arena de testigo, donde Saúl Álvarez brilló en repetidas ocasiones, los luchadores de la cartelera preliminar y principal tendrán una última oportunidad de decirse las cosas que quieran antes de la ceremonia de pesaje a realizarse este viernes y por supuesto, son "Canelo" y Crawford quienes se roban los reflectores.
Ahora, bajo la organización de Dana White, UFC y Netflix, se espera que en el evento estén algunas súper estrellas de Hollywood o de la industria del entretenimiento, para agregarle un sabor extra a las rivalidades en el cuadrilátero.
A continuación, te presentamos los detalles para que no te pierdas la conferencia de prensa.
¿Cuándo y dónde ver la conferencia de prensa de "Canelo" Álvarez vs Terence Crawford?
Día: jueves 11 de septiembre
Hora: a partir de las 19:00 horas
Lugar: T-Mobile Arena
Transmisión: UFC.com, Tudum por Netflix, UFC YouTube y el Instagram de Zuffa Boxing
