"Canelo" y Crawford se enfrentan en última conferencia prensa

El mundo del entretenimiento se une al boxeo en la conferencia prensa de Canelo vs Crawford.

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 04:42 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La tensa calma que envuelve la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford se verá reflejada este jueves cuando protagonicen la última conferencia de prensa previo al combate.

Con el T-Mobile Arena de testigo, donde Saúl Álvarez brilló en repetidas ocasiones, los luchadores de la cartelera preliminar y principal tendrán una última oportunidad de decirse las cosas que quieran antes de la ceremonia de pesaje a realizarse este viernes y por supuesto, son "Canelo" y Crawford quienes se roban los reflectores.

Ahora, bajo la organización de Dana White, UFC y Netflix, se espera que en el evento estén algunas súper estrellas de Hollywood o de la industria del entretenimiento, para agregarle un sabor extra a las rivalidades en el cuadrilátero.

A continuación, te presentamos los detalles para que no te pierdas la conferencia de prensa.

¿Cuándo y dónde ver la conferencia de prensa de "Canelo" Álvarez vs Terence Crawford?

Día: jueves 11 de septiembre

Hora: a partir de las 19:00 horas

Lugar: T-Mobile Arena

Transmisión: UFC.com, Tudum por Netflix, UFC YouTube y el Instagram de Zuffa Boxing

