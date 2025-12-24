Canel´s-Java cierra fuerte la LIX Vuelta

La 59 edición de la Vuelta Internacional a Costa Rica llegó a su fin con una última etapa vibrante disputada en La Aurora, donde el equipo Canel´s-Java buscó cerrar su participación con una actuación sólida, destacando la presencia de Sebastián Brenes dentro del Top 10 de la jornada.

La décima y última etapa consistió en un circuito urbano de 99 kilómetros, dividido en diez vueltas, que ofreció un cierre exigente y lleno de emociones. Desde los primeros kilómetros, la competencia estuvo marcada por constantes ataques, múltiples alternativas en la punta de carrera y una caída que estuvo a punto de comprometer el desarrollo del grupo principal y el liderato general.

Bajo condiciones climáticas favorables, con 24 grados de temperatura, cielo parcialmente soleado y viento suave, la carrera inició a un ritmo elevado. Una fuga temprana de nueve corredores animó los primeros compases de la etapa, con Sebastián Brenes como representante de Canel´s-Java, participando activamente en el reparto de puntos de las metas volantes.

La tensión aumentó cuando el grupo perseguidor, integrado por todos los favoritos, logró dar alcance a los fugados. Fue en ese momento cuando se registró una caída que involucró a Efrén Santos de Canel´s-ZeroUno y a otros tres corredores, generando un corte momentáneo en el grupo de cabeza y elevando el dramatismo del cierre.

Con Sebastián Brenes siempre bien posicionado en el grupo principal, la Vuelta a Costa Rica 2025 concluyó como una edición marcada por la dureza de la montaña, la constante actividad de los corredores y el dominio del terreno a lo largo de las diez etapas.

En cuanto a los resultados de la etapa 10, el mejor clasificado de Canel´s-Java fue Sebastián Brenes, quien finalizó en cuarto lugar, a 49 segundos del vencedor. Posteriormente arribaron Alex Gil en el puesto 11, Heiner Parra en el 20, Ignacio Prado en el 23, Efrén Santos en el 52, Cormac McGeough en el 62 y Owen Wright en el 74.

Dentro de la clasificación general, tras diez etapas disputadas, Alexander Gil se ubicó en la séptima posición, a 12 minutos y 3 segundos del líder. Le siguieron por parte de Canel´s-Java Heiner Parra en el lugar 22, Efrén Santos en el 26, Sebastián Brenes en el 34, Ignacio Prado en el 48, Cormac McGeough en el 65 y Owen Wright en el 69.

Por equipos, Canel´s-Java concluyó en la quinta posición general, a 1 hora y 26 minutos del conjunto ganador. En la clasificación de regularidad, Sebastián Brenes finalizó séptimo, acumulando 38 unidades, confirmándose como uno de los ciclistas más constantes del equipo a lo largo de la competencia.