Canel´s-Java peleó la victoria en Huatulco

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El equipo potosino Canel´s-Java tuvo una destacada actuación en la segunda etapa de la LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional "Lunes del Cerro 2026", disputada en las Bahías de Huatulco, donde peleó hasta los últimos metros por la victoria y logró apoderarse del liderato de la clasificación de Metas Intermedias gracias a la actuación de Andrés Silva.

La segunda jornada se desarrolló sobre un circuito de 9.44 kilómetros por vuelta, para completar un recorrido total de 127 kilómetros, reuniendo a los mejores ciclistas del país en una competencia de alto nivel que convirtió a Huatulco en uno de los principales escenarios del turismo deportivo en México.

Bajo la dirección de Juan José Monsiváis, el conjunto potosino mantuvo una estrategia ofensiva durante toda la carrera, buscando colocar a sus corredores en la pelea por la victoria tanto en la clasificación general como en las metas especiales.

En el cierre de la etapa, Miguel Ángel Díaz y Ramón Muñiz protagonizaron un intenso sprint que les permitió cruzar la meta en las posiciones cinco y siete, respectivamente. Detrás de ellos finalizaron Andrés Silva en el lugar 16, Julián Camacho en el 31, Efrén Santos en el 32, Eduardo Miralrío en el 37 y Kevin Jiménez en el 41.

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La exigencia del recorrido quedó reflejada en el número de abandonos, ya que de los 130 ciclistas que tomaron la salida, únicamente 83 lograron completar la etapa.

Tras los resultados obtenidos, Ramón Muñiz se ubica en el tercer lugar de la clasificación general, con el mismo tiempo del líder. Por su parte, Andrés Silva ocupa la décima posición, Miguel Ángel Díaz la décimo tercera, Julián Camacho la décimo séptima y Efrén Santos la posición 32, todos sin diferencias significativas respecto al primer lugar.

Uno de los logros más importantes para la escuadra potosina fue el liderato de la clasificación de Metas Intermedias, encabezada por Andrés Silva, mientras que Julián Camacho se mantiene en el cuarto puesto de ese apartado. En la clasificación de Montaña, Camacho también figura en la cuarta posición.

La ceremonia de premiación fue encabezada por Lorenzo Bizaretea Romero, director de Deportes del Gobierno Municipal; Miguel Gómez, delegado de Deportes; y Xenia Romo, jefa del Departamento de Deporte Competitivo del Instituto del Deporte.

Con estos resultados, Canel´s-Java se mantiene como uno de los equipos protagonistas de la tradicional competencia nacional, manteniendo vivas sus aspiraciones de pelear por la clasificación general y las distintas especialidades en las siguientes etapas de la Vuelta Clásica Ciclista Nacional "Lunes del Cerro 2026".