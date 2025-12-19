Canel´s-Java supera exigente jornada

La quinta ronda de la Vuelta Internacional a Costa Rica 2025, en su edición número 59, representó una de las jornadas más decisivas y espectaculares para el equipo Canel´s-Java, al disputarse 127 kilómetros de alta montaña con salida en San José y meta en Pérez Zeledón, marcando el cierre de la primera parte de la competencia.

Desde el arranque, el ritmo fue elevado, con constantes intentos de fuga que exigieron un trabajo intenso y estratégico por parte de los integrantes de Canel´s-Java, conscientes de la relevancia del encadenado montañoso programado para la etapa. Tras varios ataques, una escapada logró consolidarse, obligando al equipo a mantenerse atento y bien posicionado.

La primera meta volante, ubicada en el kilómetro 16 en El Tejar, fue clave para los dirigidos por Juan José Masivas, previo a enfrentar el exigente tríptico de ascensos. El primer puerto, La Cangreja, de primera categoría, comenzó a seleccionar al grupo, generando diferencias de hasta dos minutos sobre el pelotón. Posteriormente, el paso por el empalme, nuevamente de primera categoría, permitió a corredores como Heiner Parra, Efrén Santos y Alex Gil mostrar su fortaleza en terrenos de montaña.

El momento decisivo de la jornada se vivió en las rampas del emblemático Cerro de la Muerte, donde un ataque contundente desde la punta permitió a un corredor coronar con 34 segundos de ventaja. Sin embargo, los integrantes de Canel´s-Java se reagruparon para aprovechar el largo y veloz descenso, logrando neutralizar a los escapados y meterse de lleno en la pelea por la victoria de etapa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, una sexteta de corredores disputó el cierre, provocando nuevos movimientos en la clasificación general.

En los resultados de la quinta etapa, el mejor desempeño de Canel´s-Java fue para Alex Gil, quien registró un tiempo de 3:24:46, finalizando en la posición 14 a 2:36 del ganador. Le siguieron Efrén Santos (24), Heiner Parra (36), Cormac McGeough (39), Sebastián Brenes (42), Owen Wright (65) e Ignacio Prado (66).

Tras cuatro etapas disputadas en la clasificación general, Alex Gil se ubica en la posición 11 a 5:31 minutos del líder. Por parte de Canel´s-Java, Efrén Santos es 14, Heiner Parra 24, Sebastián Brenes 34, Ignacio Prado 51, Owen Wright 62 y Cormac McGeough 66. En la clasificación por equipos, Canel´s-Java ocupa el quinto lugar, a 30:22 minutos de los líderes, manteniéndose en la pelea dentro de una de las competencias más exigentes del ciclismo centroamericano.