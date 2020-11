Canel´s mantiene el pulso en ciclismo

El equipo continental potosino Canel´s-ZeroUno-Mavic mantiene la lucha por la Vuelta Internacional a Guatemala con el colombiano Santiago Ordoñez, quien terminó minuto y medio detrás del ganador en la octava etapa, carrera que tuvo trayecto de 90 kilómetros partiendo de San Pablo la Laguna rumbo a Parque Arqueológico Ruinas saliendo intacto de la fuerte subida de 11 kilómetros al mirador.

Los tres integrantes de Canel´s-ZeroUno-Mavic tuvieron un día complicado con pequeñas escapadas en grupo siendo partícipes Corte, Prado y Ordoñez, el ritmo y escalada cada vez más rápido, kilómetros tras kilómetro el esfuerzo por alcanzar la cabeza de carrera, el desgaste inicial en la subida más estrepitosa de la vuelta mantiene tranquilos a los competidores quienes se recuperan en bajada para seguir adelante en busca de las metas volantes con Prado.

En juego el liderato de metas volantes, el grupo de líderes se mantuvo junto, mientras que nuevos competidores buscaban sumar, los tres primeros, tanto en meta uno, como en la dos, fueron para competidores que no pelea el título de metas volantes.

Los punteros de la clasificación general de volantes quedaron fuera de los premios, situación que tranquilizó a Prado y su equipo Canel´s-ZeroUno-Mavic, al no sumar ninguno en esta etapa.

Los fugados de la etapa abrieron brecha sobre el grupo perseguidor donde se encontraba Santiago Ordoñez, de Canel´s-ZeroUno-Mavic y el líder Mardoqueo Vázquez, a pocos metros para la meta, minuto y medio separaban a los punteros, la bandera a cuadros espero a los ganadores, los tres primeros de la clasificación no sobresalieron en la llegada, el líder Vázquez cruzó 12, sublíder Ordoñez 18, y el tercero Guama 10, por lo que la general no sufre modificación alguna.

La penúltima etapa tendrá un recorrido de 139.5 kilómetros por los municipios de Santa Apolonia, Patzicia, El Tejar, Ciudad Vieja, Antigua, San Lucas, Chimaltenango con meta en Aldea Chuchuca Alto de Patzún, ahí disputará Ignacio Prado y su escuadra Canel´s-ZeroUno-Mavic, tres metas volantes donde se podría asegurar el campeonato.

IGNACIO PARDO CANEL´S-ZEROUNO-MAVIC

"Mantenemos la pelea después de una etapa difícil con subidas que pudimos librar para bien y más al no ser mi especialidad, terminamos en un no muy buen lugar, pero en metas volantes mis perseguidores, al igual que yo, no sumamos en las intermedias, eso mantiene en el liderato gracias a que hemos trabajado muy fuerte los tres ciclistas que quedamos".

En la clasificación general en metas volantes Ignacio Prado se mantiene con el liderato sumando 27 puntos, cuatro arriba del segundo, en la general Santiago Ordoñez continua en el subliderato a cinco minutos y veintidós segundos del líder, por equipos Canel´s-ZeroUno-Mavic desciende a octavo sitio.