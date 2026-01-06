Cardinals cesan a Jonathan Gannon

TEMPE.- La prometedora etapa de Jonathan Gannon como entrenador en jefe de los Cardinals de Arizona llegó a su fin tras una desastrosa tercera temporada que comenzó con altas expectativas pero que rápidamente se desplomó debido a lesiones, errores embarazosos y una larga serie de derrotas que se volvieron cada vez más desiguales.

Ahora la franquicia se prepara para una reconstrucción, una vez más. Los Cardinals se separaron de Gannon el lunes, un día después de una derrota por 37-20 ante los Rams de Los Ángeles que puso fin a su temporada. Fue el noveno revés seguido del equipo y la 14ta en 15 partidos.

"Jonathan es un entrenador muy inteligente, motivado, entusiasta, inteligente y asombroso", indicó el propietario de los Cardinals, Michael Bidwill. "Nos hizo mejores. Pero, como todos saben, esta es una liga de victorias y derrotas".

"Las victorias y derrotas hablan por sí solas", agregó.

Ahora un nuevo cuerpo técnico tendrá la oportunidad de reconstruir una franquicia que tendrá la tercera selección general del draft en abril, pero que solo ha llegado a los playoffs una vez desde 2016. El gerente general Monti Ossenfort permanecerá en el cargo.

Gannon, de 43 años, terminó su ciclo con foja de 15-36, incluyendo 3-14 esta temporada. Gannon expresó optimismo en las últimas semanas sobre su regreso para una cuarta temporada, pero el propietario Michael Bidwill tenía otras ideas, optando por buscar al 13er entrenador en jefe de la franquicia desde que se mudó a Arizona en 1988.

El estelar tight end Trey McBride fue uno de los muchos jugadores de los Cardinals que expresaron su apoyo a Gannon, pero no fue suficiente para salvar su trabajo.

"Es un juego de equipo, hay muchas cosas que salieron mal", afirmó McBride poco antes de que Gannon fuera despedido. "Pierdes algunos partidos cerrados al principio y luego solo un pequeño efecto dominó a partir de ahí. Temporada muy frustrante".

El despido de Gannon era algo que parecía improbable hace solo unos meses.

Los Cardinals tenían marca de 8-9 el año pasado en la segunda temporada de Gannon y la franquicia parecía estar en ascenso. El quarterback Kyler Murray, dos veces Pro Bowl, estaba en su mejor momento y Ossenfort pasó gran parte de la temporada baja mejorando la defensa, añadiendo piezas veteranas como Josh Sweat, Dalvin Tomlinson y Calais Campbell.

Pero nada ha salido como se planificó.

Arizona ganó sus dos primeros partidos de la temporada, aunque eso resultaría ser el punto más alto. Los Cardinals perdieron los siguientes cinco partidos por un total de 13 puntos, incluyendo tres seguidos con goles de campo en el último segundo.

Durante ese período, las lesiones comenzaron a acumularse. Murray se lesionó el pie en una derrota en la Semana 5 ante los Titans y no ha jugado desde entonces, poniendo en duda si será el mariscal de campo del equipo en 2026 a pesar de un contrato de cinco años y 230,5 millones que podría extenderse hasta 2028.