Carlos Acevedo rompe la concentración de la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana podría sufrir su primera baja de cara a las semifinales de la Nations League de la Concacaf en contra de Estados Unidos.

Carlos Acevedo, portero del Santos, viajó a Dallas, Texas, para revisar las dolencias que sufre en el hombro derecho y que no le han permitido trabajar al 100 por ciento con el equipo mexicano.

Acevedo estaba considerado para ser el titular en el juego del sábado anterior ante Camerún, pero dado el dolor que sentía, se le dio el puesto a Luis Malagón.

El portero del Santos será revisado y en caso de descartar una lesión grave regresará a la concentración del Tricolor que este lunes viajará a Las Vegas para el Final Four por la Liga de Campeones de la Concacaf.

Acevedo junto a Guillermo Ochoa y Luis Malagón, eran los porteros considerados para la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro.

En caso de que no esté listo su lugar sería tomado por Miguel Jiménez de las Chivas o José Antonio Rodríguez del Tijuana.