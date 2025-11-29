logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Carlos Alcaraz presencia final de la MLS entre Inter Miami y New York City

El tenista español Carlos Alcaraz estuvo presente en la final de la Conferencia Este de la MLS entre el Inter Miami y el New York City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Por EFE

Noviembre 29, 2025 06:56 p.m.
A
Carlos Alcaraz presencia final de la MLS entre Inter Miami y New York City

Redacción Deportes (EE.UU.), 29 nov (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz acudió este sábado a la final de la Conferencia Este de la MLS entre el Inter Miami de Leo Messi y el New York City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

En los prolegómenos del encuentro, Alcaraz recibió una camiseta especial del Inter Miami con el número 99.

El murciano estuvo a pie de campo e intercambió saludos con varios integrantes del Inter Miami, que se juega este sábado el pase a la final de la MLS Cup.

De ganar este partido, el Inter Miami disputará la final el próximo 6 de diciembre en Miami.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Carlos Alcaraz presencia final de la MLS entre Inter Miami y New York City
Carlos Alcaraz presencia final de la MLS entre Inter Miami y New York City

Carlos Alcaraz presencia final de la MLS entre Inter Miami y New York City

SLP

EFE

El tenista español Carlos Alcaraz estuvo presente en la final de la Conferencia Este de la MLS entre el Inter Miami y el New York City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Flamengo se corona campeón de la Copa Libertadores 2029
Flamengo se corona campeón de la Copa Libertadores 2029

Flamengo se corona campeón de la Copa Libertadores 2029

SLP

AP

El defensa Danilo se convierte en el héroe de Flamengo al marcar el gol que asegura la victoria en la final contra Palmeiras.

Empate entre Marsella y PSG en la Ligue 1
Empate entre Marsella y PSG en la Ligue 1

Empate entre Marsella y PSG en la Ligue 1

SLP

AP

El PSG cae ante Mónaco en un duelo que sacude la Ligue 1. Conoce los pormenores.

AC Milan lidera la Serie A tras vencer al Lazio
AC Milan lidera la Serie A tras vencer al Lazio

AC Milan lidera la Serie A tras vencer al Lazio

SLP

AP

Rafael Leão anota el gol que coloca al Milan en la cima de la Serie A tras vencer al Lazio. Pulisic nuevamente ausente por lesión.