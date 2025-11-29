Carlos Alcaraz presencia final de la MLS entre Inter Miami y New York City
El tenista español Carlos Alcaraz estuvo presente en la final de la Conferencia Este de la MLS entre el Inter Miami y el New York City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.
Redacción Deportes (EE.UU.), 29 nov (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz acudió este sábado a la final de la Conferencia Este de la MLS entre el Inter Miami de Leo Messi y el New York City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.
En los prolegómenos del encuentro, Alcaraz recibió una camiseta especial del Inter Miami con el número 99.
El murciano estuvo a pie de campo e intercambió saludos con varios integrantes del Inter Miami, que se juega este sábado el pase a la final de la MLS Cup.
De ganar este partido, el Inter Miami disputará la final el próximo 6 de diciembre en Miami.
