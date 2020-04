Carlos Hermosillo le "pinta dedo" a Billy Álvarez

Las diferencias entre autoridades y líderes históricos del Cruz Azul no son un secreto y, una vez más, Carlos Hermosillo ha dejado claro que no será pronto cuando lime asperezas con Guillermo Álvarez, mandamás del club.

Durante una entrevista con la cadena Fox Sports, el goleador histórico de La Máquina fue cuestionado sobre el porcentaje de responsabilidad de jugadores, técnico y presidente en el buen paso del equipo durante el Clausura 2020.

En un inicio, el exdelantero recordó que la persona que llevó a Robert Dante Siboldi a La Noria fue Víctor Garcés, no Álvarez Cuevas, por lo que la conductora —que representó las opciones con tres dedos de su mano— le preguntó si debían otorgarle un cero por ciento de injerencia a "Billy".

El "Grandote de Cerro Azul" estuvo de acuerdo y, en referencia a la "herramienta" de la presentadora, dijo: "No sé si sea éste, éste o éste", mientras bajaba los dedos hasta dejar sólo el medio levantado.

Aunque en el instante la risa se apoderó de él, Hermosillo evidenció su nulo afecto hacia el presidente de la institución, al dividir todo el mérito entre el director técnico y los futbolistas celestes.