Carlos Salcedo levanta la mano para llegar a la Copa del Mundo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá se encuentra cada vez más cerca de iniciar, un evento que ningún futbolista quiere perderse por lo que representa.

Una muestra de ello fue compartida recientemente por Carlos Salcedo, defensor mexicano, quien compartió su ilusión de regresar a la Selección Mexicana y, con ello, llegar a la justa de FIFA.

El central de Rayados de Monterrey, quien tuvo experiencia en el fútbol de Alemania, habló sobre su situación actual, estableciendo que mantiene comunicación con Javier Aguirre.

"Yo me veo en el Mundial 2026 porque siempre ha sido mi ADN, siempre he sido así, no tengo miedo, la gente pensará que es arrogancia, pero no, para mí es confianza, y creo en mis capacidades", mencionó.

Salcedo, quien pasó mucho tiempo lesionado, agregó que para alcanzar ese objetivo, es vital hacer bien las cosas con su equipo en la Liga MX, institución que tiene mucho talento para llevar al combinado azteca.

"Somos conscientes de que, si hacemos un buen torneo y salimos campeones, y el próximo (torneo) también lo seguimos manteniendo, pues es una línea de cuatro muy atractiva para la selección (Arteaga, Guzmán, Chávez o Aguirre), más Fidel, Tecate... hay material de dónde agarrar", finalizó.