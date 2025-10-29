Asaltan a cliente de banco en Plaza Sendero

Dos presuntos delincuentes que andaban en motocicleta, asaltaron a un cuentahabiente que había retirado una considerable cantidad de dinero de un banco ubicado en plaza Sendero, lo sometieron y le quitaron el efectivo para darse a la fuga.

Fue cerca de las doce del día de este martes, cuando a las corporaciones policiales se reportó que un cliente había sido asaltado al salir del banco HSBC que se ubica en la plaza Sendero, por lo que elementos tanto de la Guardia Civil Estatal como de la Policía de Investigación arribaron para iniciar las indagatorias.

Según informes recabados, dos sujetos jóvenes interceptaron a un cliente al salir del banco en donde con arma de fuego lo amagaron para quitarle una bolsa con el dinero que había retirado, trascendió que fueron unos 200 mil pesos.

Con el botín en su poder, los delincuentes se fugaron a bordo de una motocicleta color negro con verde, enfilaron hacia la salida de la plaza que da hacia la calle Socorro Blanc Ruiz, en el costado oriente del centro comercial y de ahí ya no se supo nada.

Los dos presuntos asaltantes eran de aspecto joven y se informó que ambos usaban cubrebocas y uno traía pantalón negro, tenis negros, sudadera gris y casco color azul, mientras que el otro usaba pantalón negro, tenis blancos y sudadera color rosa, además de gorra negra.

Los agentes policiales montaron un operativo en la zona pero no pudieron dar con los autores del atraco y se esperaba que el afectado acudiera a formalizar su denuncia ante el Ministerio Público para que se continúe con las investigaciones.