Cancela EU trece vuelos desde México

CIUDAD DE MÉXICO.- A menos de ocho meses de que arranque el Mundial de Futbol 2026, el Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó 13 rutas actuales o previstas de las aerolíneas mexicanas hacia el vecino del norte, tras denunciar un supuesto incumplimiento por México del acuerdo de transporte aéreo de 2015, anunció el secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy.

México “canceló y congeló ilegalmente los vuelos de una aerolínea estadounidense durante tres años sin consecuencias”, indicó Duffy al emitir la orden.

La orden suspende todos los servicios combinados entre EU y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y congela cualquier ruta nueva o ampliada por parte de las aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Los vuelos afectados incluyen las rutas de Aeroméxico entre el AIFA y Houston y McAllen, el servicio de Volaris entre México y Newark, y múltiples vuelos de Viva Aerobus desde el AIFA a varias de las principales ciudades de EU, entre ellas Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando. También se verán afectados los vuelos de Aroméxico entre el AICM y San Juan (Puerto Rico), y de Volaris entre Ciudad Juárez y Newark, Nueva Jersey.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre rutas propuestas afectadas están la de Viva Aerobus entre el AIFA y Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando.

Duffy propone prohibir a las aerolíneas mexicanas de pasajeros transportar carga entre Ciudad Juárez y EU, lo que entraría en vigor en unos tres meses si se aprueba definitivamente. “Joe Biden y Pete Buttigieg fueron demasiado débiles para plantarle cara a México cuando pisotearon nuestro acuerdo bilateral de aviación”, subrayó Duffy en alusión al expresidente estadounidense y su secretario de Transporte.

“Estos acuerdos son vinculantes y, al igual que nuestros acuerdos comerciales, el presidente Trump va a poner a EU primero y los hará cumplir”, insistió sobre el convenio de 2015. Denunció las restricciones impuestas a las franjas horarias de las aerolíneas estadounidenses y los traslados forzados de todas las operaciones de carga desde 2022. “Hasta que México deje de jugar y cumpla sus compromisos, seguiremos exigiéndole responsabilidades... Ningún país debería poder aprovecharse de nuestras aerolíneas, nuestro mercado y nuestros pasajeros sin sufrir las consecuencias”.