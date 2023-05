Carlos Vela deja la puerta abierta para jugar en la Liga MX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- En puerta está la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, esa que León y LAFC disputarán el miércoles y domingo, para definir al nuevo monarca de esta competencia.

Y en el marco de este choque, Carlos Vela habló con la prensa y dejó la puerta abierta a jugar en la Liga MX.

"Nunca he dicho que sí o que no voy a jugar a México, al final estoy en Los Ángeles, disfruto mucho jugar aquí, pero en este negocio sabemos que todo puede pasar y hay que estar abiertos y dispuestos a escuchar y ver qué opciones hay, que sean lo mejor para mí y mi familia, ahí es cuando ya se toma una decisión".

Eso sí, el mexicano destacó que su misión, ante que pensar en otro equipo, es "ganar más cosas con el LAFC".



Carlos Vela ve una gran oportunidad en la llave ante León por el título

Carlos Vela volverá a México como jugador y lo hará de nuevo contra el León, esta vez en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El goleador y estrella del LAFC entiende que es una oportunidad de oro no sólo para pelear por ese campeonato internacional, sino para regresar a su país.

"Ir a México, ya sea a jugar o de vacaciones, es algo que me encanta, disfruto mucho estar allá y esta vez es toca ir, divertirme, jugar y conseguir un nuevo título", expresó el de Cancún en charla con la prensa.

Vela, que se convirtió en el referente del equipo angelino con sus actuaciones y goles, no siente que su club tenga presión ni considera que haya favoritos, pues "ambos (León y LAFC) lo merecen porque llegaron a la final", pero sí espera que la copa se la terminen quedando ellos.

"Presión ninguna. Estar en la final es un premio al trabajo que hemos realizado en la Concachampions, los dos equipos merecemos estar donde estamos y se la llevará el mejor. Lo más importante es quién se prepara mejor, quién tiene mejor mentalidad y ánimo. Esperemos que nosotros ganemos ese título", dijo el exseleccionado nacional.

Cabe recordar que la ida se el miércoles a las 20:00 horas en la casa de La Fiera y la vuelta el siguiente domingo a las 19:00 horas en dicha ciudad del estado de California.