Carlos Vela, el Jugador de la Semana en la MLS

El delantero de LAFC, Carlos Vela fue elegido el Jugador de la Semana de la MLS correspondiente a la jornada 25 de la temporada 2019 de la MLS. Es la quinta vez que Vela recibe el honor en la presente temporada, previamente ganando el premio en la segunda, quinta, 18ª.

Vela anotó dos goles la semana pasada, el primero en la victoria por 3-1 ante Houston Dynamo el miércoles en el Banc of California Stadium, y el segundo en un empate 1-1 contra Minnesota United FC en el Allianz Field el domingo. Con 31 tantos, Vela igualó el récord de goles anotados en una temporada de la MLS. Vela, goleador del torneo, también ocupa el tercer lugar de asistencias con 15. LAFC se encuentra en la cima de la tabla de posiciones de la liga con 69 puntos (20V-9E-4D) y ya conquistó el Supporters' Shield 2019, por lo que tiene asegurada la localía en todos los partidos de los Audi 2019 MLS Cup Playoffs y un descanso en la primera ronda de la postemporada.

La superestrella mexicana de LAFC fue clave en la conquista del primer trofeo de la escuadra angelina, el pasado miércoles, abriendo el marcador en el minuto 23 del duelo desde el punto penal.

Vela igualó el récord goleador del venezolano Josef Martínez de Atlanta United con su gol 31 de la temporada el pasado domingo contra Minnesota. Vela le dio a LAFC una ventaja de 1-0 en el minuto 70 cuando definió con un disparo de zurda desde la parte superior del área. Gracias a su actuación el domingo, Vela extendió su racha goleadora a ocho partidos, la cuarta racha más larga en la historia de la MLS.

LAFC recibirá a Minnesota United FC en el Banc of California Stadium el domingo en el MLS Decision Day presentado por AT&T (4 p.m). Con 69 puntos, LAFC necesita una victoria para superar la marca de New York Red Bulls (71 puntos) y convertirse en el equipo con el mejor puntaje en la temporada regular en la historia de la MLS.

El Jugador de la Semana de la MLS es seleccionado semanalmente durante la temporada regular mediante un proceso de votación de periodistas y aficionados, gestionado por el departamento de prensa de la MLS. Un panel de periodistas de la organización North American Soccer Reporters (NASR por sus siglas en inglés), forma el 75% del voto, mientras que una votación de aficionados por Twitter representa el 25% restante. La NASR está conformada por miembros de medios escritos, televisivos, radiales y digitales.