"Cata" Domínguez, ¿hospitalizado por consecuencias del Covid-19?

El caso de Julio César Domínguez, actualmente bajo observación médica por una infección en los pulmones, es una situación que tiene en alerta a Liga MX.

El defensa del Cruz Azul dio positivo de Covid-19, pero no quiso revelar su identidad, por lo que la Liga MX y el propio club respetaron su decisión. Fue hasta que su esposa, Priscilla, lo hizo público a través de Instagram.

Domínguez se presentó al entrenamiento del lunes en La Noria, se sintió mal y abandonó la práctica; ese mismo día fue internado. A pesar de que se le aplicaron dos pruebas para detectar coronavirus, además de una tercera la semana pasada, en todas salió negativo.

"Lo que le puede afectar son las secuelas que le pudo dejar el Covid-19 en los pulmones", comentó vía telefónica Mario Mercader, especialista en medicina del deporte.

"Normalmente, cuando te infectas, tienes que realizar pruebas cada 15 días y no se te da de alta que recibir dos exámenes negativos consecutivas", añadió el médico.

"El Covid-19 es como el cáncer, por poner un ejemplo, porque si lo detectas a tiempo, el daño será menor, se cura y puede evitarse secuelas, prácticamente. Pero si el paciente no es tratado adecuadamente, con avances, el daño que produjo es lo que puede afectar peor al paciente. Eso debe entenderse. A lo mejor, él [Domínguez] se sintió mejor, pero no estaba del todo bien y faltaron hacer más pruebas y detectar secuelas", indicó Mercader.

En conferencia de prensa, el entrenador Robert Dante Siboldi comentó que "El Cata" "ha evolucionando muy bien. Favorablemente salió después de dos o tres pruebas que le hicieron respecto al Covid-19, todas negativas. Después, se le aplicó un estudio sobre sus pulmones y salió todo correcto y está bajo observación".

Mercader, con experiencia en equipos de la Liga MX, explicó las reacciones que pueden darse a aquellos que les dio coronavirus.

"¿Qué pasa con aquellos que tuvieron Covid-19? Todo depende de qué tan fuerte se dio el virus y cuáles secuelas dejó. Si no existieron secuelas, el atleta se recupera, sobre todo por la juventud, pero si sí afectó, como el caso en Estados Unidos, de la mujer [Mayra Ramírez] que tuvo que tener transplante de pulmones después del Covid-19, porque el virus le dejó varias lesiones y sus pulmones no servían. Es decir, el Covid-19 no iba a matarla, sino las secuelas.

"Si llegara a afectar a los pulmones, por una inflamación severa, se produce la segregación de sustancias propias del organismo para cicatrizar lesiones, que se llama fibrinógeno, que desafortunadamente provoca fibrosis quística y puede ser mortal", añadió el especialista.

Mañana jueves, el Cruz Azul comunicará la actualización de su segundo capitán, quien, de acuerdo con Siboldi, todavía es opción para enfrentar el sábado al León.

"Si el médico lo da de alta, el entrenador puede considerarlo para el partido, pero debe ser correctamente evaluado y saber bien qué problemas presentó para saber bien o no si puede jugar. Si un atleta está presentando ciertas anomalías es porque no está en condiciones", cerró Mercader.