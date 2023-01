"Cata" Domínguez y el ridículo castigo del Cruz Azul

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- Julio César Domínguez ya se disculpó con sus compañeros, con la Liga MX, hasta con la sociedad en general.

El "Cata" dio un mensaje disculpándose de la "narcofiesta" que le hizo a su hijo y que tanto escozor causó en redes sociales, deslindando a la Liga MX y al mismo equipo cementero de sus actos.

¿Pero esto es todo? Aún falta que Cruz Azul castigue al futbolista, el que más tiempo lleva en el club cementero.

"Cata" según diversos portales de información, será sancionado con cinco juegos fuera del primer equipo, además de una dura sanción económica.

Esto para muchos es irrisorio debido a la gravedad de la falta, pues hay quienes desean que se le aplique el reglamente a rajatabla y sea desafiliado del futbol mexicano.

Pero parece que todo quedará en una suspensión de cinco juegos, de los cuales el chiapaneco ya cumplió uno ante los Xolos de Tijuana, el domingo pasado.

De esta forma Julio César Domínguez no estará en la cancha contra Monterrey, Necaxa, Tigres y Toluca.

Reaparecería frente a al Puebla en la Jornada 8, debido a que el juego de la Jornada 4 en donde se enfrentará contra Querétaro será postergado y no hay fecha para disputarlo aún.

Julio César Domínguez debutó en Cruz Azul en el 2006, en un juego en contra los Tuzos del Pachuca, cuando el equipo estaba a cargo de Isaac Mizrahi.

Con el equipo cementero ha ganado dos Copas MX, una Liga MX, una Supercopa de la Liga, un Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf. No ha vestido otra camiseta en su carrera profesional, que no sea la de los cementeros.